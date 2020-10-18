由香港律師黃國桐發起、讓流亡港人在台灣工作的餐廳「保護傘」，前日被歹徒潑雞糞恐嚇，案件驚動民進黨政府。台警10小時後火速拉人，在新北拘捕潑糞疑犯，他承認以1.5萬新台幣（下同；約4,000港元）酬勞收錢辦事。警方之後又拘捕另外三名同黨。台北地方法院認為，案件有共犯尚待追查，幕後主腦在逃。暫停營業的保護傘則全面清潔，希望趕及下周二（20日）重新營業。

首名落網疑犯姓莫、現年25歲，經查證後，莫男非幫派列管人物，與父母、女友同住，今年辭任保安工作，以涉犯恐嚇、傷害、毀損、公然侮辱移送法辦。台北地方法院昨以案件有共犯尚待追查，幕後主腦在逃等為由，裁定莫需羈押禁見。三名隨後被捕的疑犯分別是兩名約20多歲李姓男子及25歲江姓男子，其中兩名姓李男子為表兄弟，江為莫的高中同學。據了解，警方發現涉嫌教唆的三名男子昨晚在法院附近徘徊，立即將三人拘捕歸案。

謊稱因「吃壞肚子」洩憤

案發後僅約10小時，台北警方前晚10時許在新北汐止帶走疑犯莫男，凌晨到現場重組案情。案情指，莫犯案前提着裝有雞糞的桶子，乘搭的士從汐止住所出發抵達新生南路附近再徒步走向餐廳，意圖避開監視器，得逞後遭店員追趕，於是藏匿在附近公寓梯間、將膠桶丟在現場附近，再變裝乘車回家。

警方在犯案現場附近尋獲水桶，莫供稱，犯案後將衣物丟到汐止一處橋下，但警方遍尋未獲，另在疑犯家中尋獲變裝衣物及背囊狠。莫凡最初託詞稱「前一天吃壞肚子」及有消費糾紛，才會將雞糞混合泥土，潑向餐廳洩憤。隨着警方不間斷問話，終於供稱因缺錢，有人教唆他犯案，還供出幕後教唆者。

案件受重視 交「御組」負責

台灣政府重視案件，警政署發聲明，將由刑事警察局支援台北市警局，繼續調查是否有幕後教唆及犯案動機。因事涉港人在台安危，台北地檢署將案件交由專辦重大刑案的「御組」負責。內政部長徐國勇昨在fb發文指，保護傘是合法經營餐廳，他亦曾前往用餐；台灣是民主法治的國家，對於有心人士的不法行為絕不容許，並持續追查幕後主腦。

保護傘昨拉下一半鐵閘，走道堆滿廚具，餐廳友人Nancy表示，損失粗略估計逾10萬元（約2.6萬港元），店員正努力清掃：「下周二（20日）應該可以正常營業。」保護傘餐廳昨晚在fb發文，指從未接獲任何投訴或當局任何指示，斥責肇事者預謀及別有用心的中傷言詞令人齒冷。店舖冰櫃及廚房設備受汚染，需全部更換，停業約一星期。文章最後為香港打氣：「香港，加油！」 至於身兼黃國桐助理的周姓女店長雙眼因沾染雞糞感染結膜炎，要到醫院求診。

台灣蘋果新聞網