六合彩停半年令獎券基金陷乾塘危機 羅致光：或影響興建安老院計劃

何文田松山府邸護老院早前爆出疏忽照顧長者醜聞，令人再次關注香港安老服務問題。早前拒正面回應風波的勞福局局長羅致光今日在網誌指，現時除津助安老宿位及照顧人手不足兩大長期問題外，疫情亦令奬券基金面臨「乾塘」危機，恐影響政府的興建安老院計劃。

羅致光今日在網誌撰文指，過去3年一直沒有提及香港公共財政負擔對安老服務的影響，但這問題並非今天才出現。他其後引用政府數據指，港府在2012/13年度的安老服務營運開支為49億元、2017/18年度為75億元，5年內增加53%；而2020/21年度的預算近123億元，即在3年內再增加近64%。

羅又指，上個年度政府啟動興建19間安老院，是香港有史以來啟動興建安老院最多的一年，而政府大規模興建資助福利服務設施所引致的財政負擔，則在過去一年多開始浮現。

他續解釋，在2020/21年度《財政預算案》中的奬券基金賬目中，可發現到有關工程至今年3月31日的尚未支付總承擔額為109.5億元，數字較2019年同期增加了22.6億元。此外，基金預計在2020/21年度的收入只有22.5億元，將有23.9億元赤字，雖然至來年3月31日，基金賬面結餘預計仍有212.5億元，但減去上述工程開支及恆常開支，剩下的結餘將所剩無幾。

羅表示，由於現時基金收入約四成來自結餘的投資回報，當赤字持續出現時而結餘減少時，基金的「乾塘」速度將加快。他亦稱，今年疫情令六合彩停頓半年有多，奬券基金收入估計會大幅減少，強調勞福局亟需要探討此問題的解決方法。

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