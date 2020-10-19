陳肇始︰研多區設臨檢中心

【本報訊】政府10月10日在灣仔、葵青、九龍城及油尖旺設立的臨時檢測中心，其中三個早前已關閉，梁顯利油麻地社區中心臨時檢測中心昨日最後運作，有市民趕尾班車，中午過後一度有百人排隊。對於有長者投訴因無手提電話被拒檢測，政府指市民若未能提供手機號碼，工作人員會協助，數名人士昨亦在未能提供手機號碼下成功檢測，政府會檢視流程，完善安排。

梁子超︰邊境把關先係做嘢

四個臨時檢測中心累計為16,802人檢測，惟未驗出任何陽性個案。食衞局長陳肇始昨在網誌表示，指第四波疫情或提早出現，當局正積極研究在個案或群組較多的地區設立臨時檢測中心。她又稱，當局已完成健康碼籌備，正待政府按本港疫情最新情況，與內地及澳門當局進一步商討進行條件和時間表，適時報告最新進展。

政府至今未有交代四個臨時檢測中心所需費用，食衞局回覆本報稱，近日短時間內出現多宗源頭不明的本地個案，政府有必要直接採購採樣及檢測服務，以盡早設立臨時檢測中心，按估算相關服務費用水平，與其他政府採購或安排的採樣及檢測服務成本相若，稍後會公佈相關撥款資料。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，近日疫情反彈屬初期，在市民自律及衞生防護中心追蹤下，阻截病毒在社區蔓延，臨時檢測中心未能發揮效用，「呢類中心要喺疫情大爆發，好似第三波慈雲山爆發時，畀居民做檢測先有效搵到個案」。他認為當務之急是如何防範第四波疫情，「政府要做好邊境把關同加快追蹤源頭，先係要做嘅嘢。」