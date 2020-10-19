泰國抗爭︱Lunch哥國際戰線 ifc舉三指聲援 便衣警監視

泰國近日爆發反皇室專制示威，泰國警方曾出動水炮車鎮壓市民。人稱「Lunch哥」的李國永（David）今日到中環ifc中座舉起三指禮手勢，以示聲援泰國抗爭者。他其後坐在地上觀看《蘋果日報》，在場雖有商場保安及疑似便衣警員監視，但未見軍裝警員。

David今午身穿校服在ifc「和你Lunch」，除一如以往在商場內閱讀《蘋果日報》外，亦舉起三指禮手勢，在場叫喊「三大訴求，缺一不可」、「支持泰國手足」等口號。有其他市民在其旁邊舉起印有泰文的文宣，呼籲市民關注流經東南亞多國的湄公河災難，有關事件一直被指與中國早前在湄公河上流興建水壩有關。

泰國示威者連日來所舉的三指手勢，出自電影《飢餓遊戲》中，人民對抗極權的手勢。而現實中，手勢代表着泰人現時向軍方及皇室的「三大訴求」，分別為要求解散由軍方把持的國會並重新大選、修憲改革皇室及還政於民，以及要求軍方停止打壓政治異見訴求。

David 其後指，警方將就其早前的投訴立案調查，將於下午2時半前往警總協助調查。

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