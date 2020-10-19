【本報訊】由香港設計中心主辦的「設計香港地」，前日起在深水埗通州街天橋底舉行「數碼龐克號」藝文活動，惟通州街天橋底以往是不少露宿者聚居地，去年被清場，今次活動被公眾批評為協助政府「洗太平地」。社福界立會議員邵家臻指展覽非常諷刺和虛偽，趕絕露宿者卻以充滿貧窮元素的Cyberpunk作主題，「人又唔關懷，條屍就咁重視」。

數碼龐克號展覽前日起一連九日於深水埗通州街天橋底舉行，活動以Cyberpunk為主題，主辦方簡介稱該地點化身為太空飛船總部，展現未來科幻城市樣貌，展出多位本地時裝設計師的龐克風格作品，13間深水埗特色新舊小店亦有參與。惟展覽惹來不少批評，包括質疑展覽的天橋底空間，是經過踐踏基層與弱勢的生活而帶來，在同地舉辦展覽，是「間接幫政府洗太平地」。

主辦單位在facebook回應稱，場地已閒置兩年多，重申他們關注無家者議題，亦有支持本地關注無家者的社企透過導賞團，向公眾講解深水埗社區問題。

主辦方的回應未能平息外界質疑，藝評人查映嵐在fb專頁發文，指通州街去年初豪宅入伙不久後，天橋底下無家者即被全部逼遷，質疑：「如今使用同一地點搞藝術，其實就是為整個『豪宅化』大project接力。」

邵家臻斥偽善

查映嵐提及，曾於深水埗通州街公園疑被警員施襲、近日於小欖精神治療中心被指以長褲纏頸自殺的越南裔露宿者亞十，坦言：「『洗太平地』從來都是血腥的，你別過臉不看，也改變不了自己踩着滿地鮮血的事實。」

一直跟進露宿者問題的邵家臻亦指展覽非常諷刺，趕絕露宿者卻以充滿貧窮元素的Cyberpunk作主題，「人又唔關懷，條屍就咁重視」，直斥主辦方偽善。邵強調，藝文創作從來可與社會上的弱勢社群相互合作，包括以創作讓更多市民了解無家者背後的故事，坦言「懂得藝術嘅人如果關心多啲社會，世界會更加美好」。

翻查資料，主辦方的香港設計中心為2001年成立的非政府機構，網頁簡介中稱擔當政府的策略夥伴，目標推動香港成為亞洲區內設計城市。審計署2008年的報告曾批評該機構管理不善，包括管理層曾挪用60萬元公款資助私營機構的代表及設計師往北京出席展覽會。設計香港地則為中心的三年創意旅遊發展計劃，曾舉辦活動包括灣仔電車區的大型裝置藝術「Walala 遊樂空間」等。