新城市廣場男女持刀棍恫嚇市民 因應認人與疫情被告需於犯人欄內受審

沙田新城市廣場去年9月有大批市民聚集大合唱，一對中年同居男女懷疑在場用手機拍攝眾人，與市民發生衝突。其間該對夫婦涉嫌手持水喉通與長刀恫嚇市民，兩人及後被落案票控各一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，今於沙田裁判法院受審。根據承認案情，女被告於警誡下承認：「我嗰陣俾人打，我先拎把刀對峙。」庭上播放新城市廣場閉路電視片段，女被告懷疑犯案後獲一班保安護送離開。

被告為任職廚師的黎一龍（45歲）及其任職旅遊巴司機的同居女友陳美英（49歲）。兩人各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指兩人於去年9月15日在沙田新城市廣場L1上落客區的公眾地方管有攻擊性武器，即分別管有一把刀及一支棒。

裁判官香淑嫻表示，為方便她辨認兩被告的容貌，要求二人庭上脫下口罩。由於二人早前獲准保釋，本來毋須在犯人欄內應訊；但基於衞生理由，香官建議二人審訊期間坐在圍上透明膠膜的犯人欄內，二人同意。

根據控辯雙方承認案情，兩名被告為同居男女朋友關係。女被告案發後在住所被捕，警誡下承認：「我嗰陣俾人打，我先拎把刀對峙。」男被告其後同樣被捕，警誡下表示：「我冇嘢講。」辯方透露，抗辯方向為二人只是出於自衞，才會作出涉案行為。控方表示會傳召五名證人，惟無人目擊事發經過。

沙田新城市廣場助理客戶督導鄭國昌（音譯）供稱，案發後他應警方要求，將商場內的閉路電視片段燒錄成光碟，並交予警方調查。控方於庭上播放上述片段，畫面時間為晚上10時25分，三名商場外判保安員於L3樓層護送女被告離開，其後她獨自乘搭電梯離開。10時28分，女被告於L1樓層步出電梯，其後於同層推開連接的士站的玻璃門，經的士站朝沙田正街方向離去，身後有一班人緊隨其後。聆訊繼續。

【案件編號：STS1600、1601/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！