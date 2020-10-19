警暴經常「揚威」國際，去年10月中警方以藍色水炮噴射尖沙嘴清真寺一幕在網絡廣傳，當中包括印度協會前主席毛漢褚簡寧（Mohan Chugani）全身染藍的畫面。毛漢事後到警署投訴，惟事隔一年，案件如同陷入黑洞未有結果。毛漢堅持要求成立獨立調查委員會徹查警暴的問題，一年來常與不同陣營人士溝通。土生土長70多年的他，強調自己非藍或黃，只是希望香港變回一個令年輕人有未來的地方，原因很簡單，「我梗係關心我屋企」。

毛漢家住尖沙嘴，是著名傳媒人褚簡寧（Michael Chugani）的兄長。去年10月20日九龍大遊行，警方出動水炮車沿彌敦道推進期間，多次向清真寺發射具刺激性藍色水炮，毛漢當時在寺前與友人寒暄亦慘被染藍，警方事後罕有地在facebook專頁聲稱「誤中」清真寺。

記者訪問當日，與毛漢重返現場，他示範當時背向水炮，如何用力緊握欄杆以免跌倒，「醫生同我講，好彩你冇（正面）對住佢，如果唔係眼珠都甩埋；中咗時成身好似着咗火，又睇唔到嘢，成粒鐘都睇唔到。」

水炮之痛，後遺未斷。毛漢指至今雙腳仍要天天塗藥膏，視力變差要繼續覆診，他直言事發初期會改道而行，「唔想行過呢度，一見到有差佬企喺港鐵外拎住槍，個畫面又會重現。」時間尚算將創傷沖淡一點，現時他已不怕行經此處，看到警員巡邏時亦不會擔心。

投訴一年未果，他初時每隔數月便會收信覆稱仍在調查，至8月26日恰巧他生日當天便收到「禮物」，警方來信指個案已提交監警會，但會方至今未有聯絡他。他強調只想追究一件事，就是自己一度被錯誤形容為示威者，「大家嘥咗成年時間，個結果係乜先得㗎？證據就畀晒你。」究竟警方發射水炮時有否做錯，他覺得事實已很清晰，「如果唔係，當日特首就唔會同我道歉，一哥都唔會同我道歉啦。」

「你話唔查，咁唔通警方乜都冇錯，冚把冷都係hero？冇可能。」

事件沉澱過後，他認為政府處理手法很有問題，沒有考慮被射中人士要如何治理等等，而且水劑成份至今未明。毛漢強調政府必須成立獨立調查委員會徹查警暴，「你話唔做調查，咁唔通成個警方乜都冇做錯，冚把冷都係hero？呢個係冇可能嘅事；後生仔你話犯法咪拉佢，但有冇重手咗呢？可能有，咁就公開查啦，獨立咁查。」

他指社會較一年前呈兩極，例如其家中掛滿與歷屆特首合照卻獨缺林鄭，「Carrie我同佢有好多相，但係有時有朋友上嚟會問，Why did you take a picture with her？」他指和朋友見面並非為政治爭論，因此便沒有掛上合照，笑指「例如我細佬上嚟見到（合照），佢第一個「『媽』我呀！」

要修補關係，他認為當局要主動與年輕人溝通，「唔係我哋幾廿歲，始終令到香港青年失望或者要移民，都係對香港係無益。」在香港生活逾半個世紀，他說1997年臨近回歸時期，港人同樣非常擔心未來，他清楚記得當年6月30號晚大雨滂沱，「望住電視睇住落旗再升五星旗，我坐喺梳化度流眼淚，真係有！話無嗰個就呃你嘅。」

回歸後數年好像一切如初，但慢慢便開始轉變，例如教育方針強調愛國等。毛漢覺得每個人也應該愛國，但如果不喜歡國家制度，人們會嘗試改變，有些官員過份強調愛國只會適得其反，「唔講好過講」，應順其自然。

「Fear can rule，但我都話，你唔可以kill一個dream。」

回顧港英政府管治風格，他形容港英視香港為一個快樂大家庭，「當時人口五、六百萬，中文有句餓你唔死，食你唔飽，但總之會照顧你，當時人哋窮都窮得好開心，但𠵱家啲人窮係唔開心。」他認為是因為缺失了某種東西，亦可能是管治風格不同，不少在港印度人亦正考慮移民，「40幾50歲嗰啲，真係諗緊去美國或者其他亞洲國家，例如馬來西亞、菲律賓，最多人想去新加坡。」

毛漢部份家人已移民美國，但他依然留在香港，「我係香港人，我梗係關心我屋企。」他多次強調自己不是「黃或藍」，只是一心想香港好，呼籲更多「middle party（中間派）」站出來講真心說話，指現時是最適合時機，「Come on！Do something！得我一個講係無用。」這一年毛漢多接觸了年輕人，發現他們越來越有保留，不再如往日般暢所欲言，尤其在國安法實施後，74歲的他也會自我審查。縱然前景不明朗，但毛漢仍希望香港可變回一個令年輕人看到未來的地方，「Fear can rule，（但）我都話，你唔可以kill一個dream。」