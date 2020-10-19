警拖1年突控踢保區議員葉錦龍刑毀 上門濫捕撲空嚇醒葉母

中西區石塘咀選區區議員葉錦龍去年10月被警指涉襲警及刑事毀壞拘捕，其後踢保。警方一年後決定起訴，今早（19日）上門拘捕葉。葉正在律師陪同下在西區警署處理，批評警「濫捕」。《蘋果》已就此向警方查詢，正待回覆。

葉錦龍當選區議員前，曾於去年9月1日以巿民身份與朋友行經西區警署期間，突遭4名沒有穿上警察制服的男子，以四腳朝天方式抬入西區警署拘捕，後來被控以襲警及刑事毀壞罪。葉去年10月2日到西區警署報到並「踢保（拒絕保釋續期）」；事隔超過1年，警方今日凌晨6時多，突然派出10多名刑事調查隊（俗稱CID）成員到葉家，稱要以刑事毀壞罪作出起訴。當時葉錦龍並不在家中，一眾警員嚇醒了當時在家的葉母。

葉錦龍接受《蘋果》查詢時指，現正在律師陪同下，前往西區警署處理案件。他認為警方今日上門拘捕的做法屬濫捕，強調當日只是與朋友行經西區警署，批評當日4名警方將他抬入警署的做法不合理。

翻查資料，警方去年9月1日指控葉錦龍扯下路面的掛牌並與葉口角。

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