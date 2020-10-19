指港府停推空置稅影響不大 施永青：宏觀應該睇樓價跌

特首林鄭月娥早於2018年無視地產商反對，推行對一手樓貨尾單位徵收額外差餉，即「空置稅」，但運輸及房屋局日前表示，因應經濟情況，考慮暫時不再推動「空置稅」。有地產業界及土地及房屋研究團體都認為，政府目的是穩定樓價，但業界認為作用不大。

地產代理集團創辦人施永青接受港台節目訪問表示，「空置稅」本身對增加樓宇供應的幫助不大，因大部份樓盤早於入伙前已賣出七八成，又指香港發展商較外國積極賣樓，形容推出政策是「政治姿態多於實際經濟效益考慮」，以示政府沒有與發展商官商勾結的姿態。

施指，中美冷戰格局下，美國不容許香港為中國帶來裨益，「香港一啲功能逐步受限制，香港角色少咗，香港房地產使用價值一樣會逐步蒸發，樓價宏觀啲去睇，應該睇跌」，但他指樓價不下跌主因貨幣供應高，相信政府停推措施為穩定香港樓價，以防市民投資能力受破壞等。惟他指，措施本身功效不大，故停推同樣對市場不會有大影響。

節目另一嘉賓、本土研究社姚政希表示，政府自去年底已改變整體房屋政策方向，包括收回打擊樓價的措施，認同政府選擇暫停修例為穩定樓市，但他指出，根據本土研究社6月的調查，停推政策料減少21億元稅收，又指若以每年一手樓成交量分析，空置率佔比不少，相信空置稅對增加房屋供應及壓抑樓價有一定幫助，長遠令樓市發展更健康。

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