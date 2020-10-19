蒙面法覆核案向泛民索訟費 上訴庭指涉公眾利益拒批政府申請

政府早前就緊急法和蒙面法違憲判決上訴得直，其後向興訟的24名泛民議員及梁國雄索取訟費。惟上訴庭今頒判詞指，鑑於本案屬公眾利益案件，下令泛民議員毋須向政府支付訟費。對於政府質疑本案並非對社會整體有利，又指非常多市民支持特首為了止暴制亂所作的事，聲言是「無可爭議的事實」；惟上訴庭指出，特首必須依法行事，此乃法治根本，因此法庭判決特首動用緊急法是否合法，牽涉全港社會利益。

政府原審敗訴後，須向24名泛民議員和梁國雄支付80%訟費。上訴得直後，政府反向對方索取原審和上訴85%訟費。上訴庭下令，對政府和泛民議員的原審和上訴均不作任何訟費命令。而梁國雄由於成功挑戰蒙面法第5條，故維持可得原審訟費，但未能額外獲得上訴訟費。

政府和泛民議員之間的訴訟尚未終結，終審法院早前已向雙方批出上訴許可，聆訊排期於下月24日和25日進行。

【案件編號：CACV541、542、583/19】

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