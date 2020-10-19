羅漢齋飯偷運入收押所予暴動被告 三男女准守行為

2016年旺角騷亂案中被裁定暴動罪脫的林傲軒，今年2月向指定膳食供應商訂購並偷運一盒羅漢齋飯到荔枝角收押所，給予一名牽涉去年理大暴動案、正被還柙的被告，惟即日遭懲教處職員揭發。林與膳食供應商東主及送飯職員三人事後被落案起訴，指他們違反《監獄條例》。案件今再訊，三人獲控方不提證供起訴，裁判官彭亮廷下令三人自簽1,000元、守行為15個月結案，其間需保持社會安寧，不得再犯任何引進物品到監獄的相關罪行。

案件今午在西九龍裁判法院提訊。負責送外賣的被告李友連（50歲）被控一項將未獲授權物品引進監獄罪，指她於今年2月17日在香港未獲根據《監獄條例》下訂立的規則授權、或獲香港懲教署署長授權下，將一盒羅漢齋飯引入荔枝角收押所。

永光食物中心負責人丘彩芳（64歲）則被控一項協助將未獲授權物品引進監獄罪，而林傲軒（25歲）則被控促致未獲授權物品引進監獄罪，兩人各自被控於2月15日在香港促致未獲授權物品、即一盒羅漢齋飯引入荔枝角收押所。

案情透露，林傲軒於今年2月15日到荔枝角收押所探望牽涉去年理大暴動案、正遭還柙的被告連潤發，該處設有錄音記錄。懲教職員監察下聽到林向連表示：「同你入咗飯，晏晝應該有齋食㗎啦！」

懲教職員隨即向上級報告，檢查後發現涉案羅漢齋飯與原定餐單不符，先後拘捕三名被告。警誡下，送外賣的工友一度否認犯案，惟她其後在錄影會面中改口稱知道飯盒是齋，與餐單不同，「聽到懲教職員話唔畀，之後用箱頭筆劃走『齋』一字」，以掩人耳目。東主則承認案發前接受林的訂單。

據資料顯示，29歲連潤發於2017年因旺角騷亂案被控暴動，判囚3年，去年7月刑滿出獄。惟事隔4個月捲入去年11月的理大圍城事件，至今仍遭還柙。

【案件編號：WKCC2747/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！