明日大嶼︱林鄭神邏輯撐交椅洲填海拒桂山島：習總很重保育

本港土地房屋問題嚴重。特首林鄭月娥接受《經濟日報》訪問時，再次為明日大嶼背書，死撐要在大嶼山交椅洲一帶填海，但另一方面，又指國家主席習近平重視環保，不認為中央會在珠海桂山島填海，撥地予香港。惟前立法會議員朱凱廸批林鄭說法無知，思維仍停留在十多年前她處理皇后碼頭的層次，又指填海財政上不能持續，亦破壞環境造成惡果。

民建聯和工聯會早前要求中央撥地解決香港土地房屋問題，一度盛傳有意在珠海桂山島填海撥地予香港。特首林鄭月娥受訪時否認傳聞，指「無聽中央講過」，又稱「填海現在幾乎是不用想，因為習近平主席表明，保育很重要。」她認為不應為了香港建屋問題破壞中央政策，「這不如讓香港自己填海！在內地水域填，為何不在（香港）大嶼山、交椅洲填？」

不過她指，建插針樓只是「短暫止痛藥」，既然每次覓地「都打餐死，不如打餐大，一次過開拓一、兩千公頃土地」，又希望明日大嶼繼九龍東後成為本港第3個商業區，否則「如何有整幢寫字樓，讓其掛上公司名」。其實就土地開發問題，去年已經「打餐大」，林鄭月娥上任後成立土地供應專責小組「搵地建屋」，經歷5個月的所謂「土地大辯論」後，小組建議優先處理8個土地選項，3個涉及短中期，包括發展新界棕地、新界私人農地、粉嶺高爾夫球場；另有5個中長期選項，涵蓋維港以外填海、東大嶼都會填海、岩洞和地下空間、內河碼頭及新界新發展區，料可釋出約3,000公頃土地，然而去年反修例風波後，政府如把建議擱置，未有更多重大消息。

遺忘土地大辯論 稱寧再「打餐大」覓地

她又大歎造地問題辛苦，土地開發工作比1997年「起碼艱難十倍八倍」。她歸因於政治氣氛、保育意識高漲，認為社會以往對維港、濕地、文物保育不緊張，今日卻有一班人為此與政府「對抗而拖慢進度」。

今年5月，政府推出土地共享計劃，希望釋放發展商在新界持有的上千公頃農地，惟至今未有發展商申請。林鄭形容政策「百利無一害」，認為問題是發展商心理上「不捨得」釋放土地，以及在補地價上「卡住」，將來擬從補地價政策想辦法。被問到如何改動補地價機制，例如會否實施「標準地價制度」，她指內容敏感，不願透露。

拒重推租置：點對得住15萬公屋輪候者？

至於房屋供應短缺，林鄭月娥形容現時由輪候到公屋前的過渡性房屋、租金津貼；到出租公屋、綠置居、居屋、首置盤、私樓，此房屋階梯「好靚」。雖然社會有聲音要求政府重推公屋租置計劃，但她表明現時不贊成重推，因公屋短缺，每賣一個單位，等於將社會資源變成個人資產，「這樣我又怎對得住15萬公屋輪候冊的市民？」

前立法會議員朱凱廸指出，年輕一代如今已在承受環境被破壞的惡果，而明日大嶼的高投資額大幅減少庫房儲備，財政上根本不能持續。另一方面亦有大量填海以外的選項，包括軍事用地、棕地等可以發展建屋，朱斥林鄭堅持填海，是「一本通書睇到老」，以為世界仍可以像她那一代人般麻木地發展。他認為林鄭稱保育意識高漲拖慢造地的說法，只顯出其無知，對於氣候變化、環境保育的大勢不認識，仍停留在十多年前她處理皇后碼頭的層次。

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