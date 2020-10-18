【本報訊】全國政協副主席、前特首梁振英透過其牽頭成立的「803基金」不斷狙擊教育界，梁昨早出席電台節目，回應教協指他向教育界作出文革式批鬥時，反指教協對歷史無知，指香港教育「一定出咗大問題」，更一口咬定年輕人受老師「感染」才會上街。有教育界及立法會議員轟梁將教師當成代罪羔羊，將政府的錯誤及警暴引發民憤的責任推到他們身上。

梁振英出席商台節目《政好星期天》，節目結束前約三分鐘始談及有關狙擊教育界爭議，梁將過去一年政府施政不堪激發的連場示威歸咎為教育問題，指外國即使有示威和仇警，亦從未有逾千名18歲以下年輕人及百多名中小學教師被捕，「因此香港嘅教育一定出咗大問題。」

他質疑，18歲以下青年上街示威被捕，「佢喺邊度『感染』返嚟嘅呢？佢哋嘅『緊密接觸者』係邊個？我相信會係相當一部份嘅老師，呢啲係害群之馬，喺我哋整個教師隊伍之中係少數」，及後又指英國相關教學管理機構只要一立案調查，即會公開相關教師名稱，但一度錯將該機構Teaching Regulation Agency（TRA）說成Teaching Registration Agency。

葉建源︰教師變代罪羔羊

梁節目後進一步稱要深究為何年輕人「被激進化」，稱社交媒體、某些傳媒及學校都是原因之一，「老師係咪一個源頭？我覺得我哋要追究呢樣嘢。」又稱早前在facebook公開老師資料與私隱無關。

教育界立法會議員葉建源接受查詢時批評梁說法虛偽，指過去一年社會衝突源於政府施政失當及警方濫用武力，若梁想找出年輕人激進源頭，應支持成立獨立調查委員會徹查「反送中」運動，而非將教師打成林鄭政府及警暴的代罪羔羊。

葉又指，梁引用英國TRA做法時十分片面，指TRA只接受實名投訴，會確保被調查老師獲公平對待，「同現時香港教育局接受匿名投訴，再由自己一手包辦調查嘅做法完全唔同。」

民主派會議召集人胡志偉批評，梁振英作為所謂國家領導人，卻連香港最基本問題都未認清，將政府和警方過去一年錯誤推卸在港人和民主派身上，「正好代表咗喺佢管治香港五年，加埋林鄭月娥管治呢幾年，香港正式進入沉淪」，胡相信歷史會還港人公道，「梁振英同林鄭呢啲人一定會面對歷史審判。」