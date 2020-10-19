武漢肺炎︱陳肇始料會見多個醫生工會商討強制檢測 蔡堅：點執行？一頭霧水

本港疫情緩和，政府正研究強制檢測的法律框架。醫學會會長蔡堅透露，今晚（19日）會與食物及衞生局局長陳肇始會面，討論強制檢測安排，相信同場會有其他醫生工會出席。他暫時對如何執行強制檢測一頭霧水，要視乎政府提出的做法是否會破壞醫患關係，才能作評論。有私家醫生亦擔心做法可能破壞醫患關係，以及實際執行問題。

食物及衞生局局長陳肇始昨日表示，政府正研究強制檢測的法律框架，醫學會會長蔡堅今早（19日）在一個電台節目表示，關注感染武肺病毒後病徵廣泛，若醫生每次都報警處理，很可能會破壞醫患關係，甚至令患者抗拒求醫，帶來反效果。他認為若要實行強制檢測，政府必須說明當出現哪些特定病徵，才需被列入強制檢測範疇，政府亦必須確保有足夠樣本樽及足夠人手作追蹤。

蔡堅再接受《蘋果》訪問時指，相信食衞局邀請了不同醫生工會出席今晚的會談，他暫時對如何執行強制檢測一頭霧水，「係要我哋做吹哨者洩露呢個病人睇過醫生、門診拎完樽之後唔知有冇做（檢測）定係點呢？」他指要視乎政府提出的做法是否會破壞醫患關係，才能作詳細評論。

病人對自己身體有自主權 強迫檢驗或與專業守則有衝突

醫學會會董及傳染病顧問委員會聯席主席陳子泰醫生則指，本地人士懷疑患有傳染病，即使嚴重如愛滋病，醫生亦無權強迫病人檢驗或醫治，因病人對自己身體有自主權，故當局提出強制「有病徵」人士接受檢測的做法，或與醫委會專業守則有衝突。另外根據文獻，武肺病徵有超過30種，當中許多與其他疾病有重叠，較難定義出應強制受檢測的相關病徵。

本身是私家醫生的醫學會義務司庫楊協和亦質疑，未曾聽聞其他地方有強制有病徵人士檢測的先例，不理解私家醫生或門診可如何執行，「到時係咪要落閘放狗？」憂慮最終或令病人更抗拒求醫。他指，雖然醫學會未有在大會討論對強制檢測的立場，但相信不會支持破壞醫患關係的做法。

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