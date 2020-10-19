與曾美華對談︱難忘直播甩轆 陳美茵：蝦碌嘢最留得低

上周曾美華在《蘋果930主播專訪》中，分享了她和老爺黎智英的相處和湊仔經，今周輪到由她訪問陳美茵，了解對方在主播生涯的瘀事趣事，以及離開主播界後的去向。而今晚9:30，繼續會由曾美華為你簡報即日大事，大家可在《蘋果》YouTube頻道、《蘋果》Facebook、《蘋果》果燃台收看《9點半蘋果新聞報道》。若觀眾在YouTube頻道觀看，只要按購買Super Sticker或超級即時通訊，更可以行動支持我們。

陳美茵憶述當初剛入行，經驗尚淺，當時要做跨年倒數，原本一切準備妥當的她，竟然發生蝦碌事件！事緣搭正零時零分之際，她的耳機突然傳出幾把聲音——「美茵妹妹新年快樂呀」。陳美茵笑說：「直頭係一片空白，啞咗十秒八秒啦我諗。」

「早晨呀，陳美茵」

另外又有一次，當時陳美茵要報早晨新聞，大抵仍是半睡半醒，一錄影時便向拍檔打招呼說：「早晨呀，陳美茵！」當堂嚇呆拍檔。但這次神奇的失誤，反而成就一個美麗畫面，因平日她報新聞時總是一臉嚴肅，這次成為她做主播生涯中，笑得最燦爛的一次：「其實望返轉頭，你唔會去記住自己邊年邊月邊日做咗一個好成功嘅cast，但真係留得低記得低嘅，係呢啲（蝦碌）嘢。」

設計圖post廣傳

陳美茵於2016年毅然離開主播崗位，並成立了媒體平台Journesis——一個能讓獨立記者、寫作者經營自己的平台。公司一直營運得有聲有色，直至去年反送中運動，很多商業合作被迫取消，她說：「我都唔會想叫人去寫啲風花雪月食玩買。」與其坐着等運到，陳美茵與幾個co-founder決定轉做一些editorial，專門設計一些圖post，將複雜新聞整合簡化成圖片，再利用社交媒體傳播開去：「基本上係冇錢嘅，但我覺得嗰段時間，叫做凶險同比較複雜，每秒都發生緊好多事。我算係盡咗力去促進訊息傳播，至少做咗樣比較有用嘅事。」

到今年年初，陳美茵重新審視公司的business model，發覺有不足之處，如今決定採取更主動策略，由活動策劃到執行全做，在這艱險時勢不斷求變。曾美華說：「突然之間覺得，以你呢個年紀，係好靈活好香港人。講緊係七十、八十年代嘅香港人嘅特質，就係靈活變通。」陳美茵笑說：「我亦都唔會覺得一日主播一世主播。你又點諗到跳跳吓，又可以返番嚟呢！」

足本版《蘋果930主播專訪》現已在《蘋果》果燃台上架。

服裝：曾美華-Iris and Ink

化妝：Chris Lam ， Kyo Lee ，曼曼

《9點半蘋果新聞報道》直播網址：

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