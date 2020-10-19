九成人促樓梯機資助恒常化

【本報訊】居於唐樓的長者或行動不便人士，要落樓也困難重重。目前全港有逾一萬幢唐樓沒有升降機，有社福機構推出樓梯機服務協助有需要人士上落樓梯，惟有關服務本月底將完結。有區議員透過問卷調查發現，近九成受訪者均認為港府應資助樓梯機服務，促請港府將計劃恒常化，令行動不便人士不會因服務終止而無法正常生活及社交。

香港社會服務聯會2018年起聯同其他機構，向居於沒升降機的舊樓長者及行動不便人士，提供「落得樓」樓梯機服務試驗計劃，有近千人受惠，惟服務將於兩星期後完結。油尖旺區議員林兆彬本月中向九龍西居民進行問卷調查，最終收回439份，87.5%受訪者認為港府應資助社福機構提供樓梯機服務。

服務完結 長者五個月無落樓

調查又發現，178位自己或親人居於沒有升降機唐樓的受訪者中，七成人表示若收費合理，他們或親人會使用樓梯機服務，表示「或者會」的受訪者亦有26.4%，大部份人使用目的為覆診。此外，七成人表示不知道有機構提供樓梯機服務，林認為反映社區對有關服務的認知度不足。

林批評港府以「居家養老」為政策原則，聲稱會透過支援服務，令長者留在熟悉的社區生活，惟一直忽略住在唐樓的長者及殘疾人士需要。林又指，若樓梯機服務終止，對勞福政策而言無疑是退步，促請政府或關愛基金將計劃恒常化，並在新一份《施政報告》中列明資助樓梯機服務。

樓梯機服務使用者家屬余女士指，91歲的父親住在唐四樓，今年1月跌倒入院後行動不便，經社工轉介後使用樓梯機服務。她指父親4月開始共兩次使用服務，到樓下公園消遣及到茶樓飲茶，形容父親當時很高興，惟至5月被通知有關服務完結，他至今已約五個月沒有落樓活動。她希望樓梯機服務可以恒恆常化，令行動不便人士能與外界接觸。