教協理事文浩然擬參選勞顧會 職工盟：擁10萬會員具代表性

勞工顧問委員會任期將於年底屆滿，新一屆勞方代表換屆選舉將於下月21日舉行，各大工會已提名人選，競逐共5個席位，明日（20日）截止報名。據了解，非建制派至少有3名候選人考慮參選，包括教協理事文浩然、香港金融業職工總會主席郭嘉榮，以及再度出選的社會及政治組織從業員工會理事李志宏。建制派方面，工聯會鄧家彪和勞聯副主席譚金蓮早前已報名參選。

《蘋果》向非建制派候選人查詢，郭嘉榮未有否認參選意向，表示將於明日和其他參選人到政總報名；文浩然稱尚在考慮中，仍與職工盟溝通及協調中；李志宏則未有回應。職工盟主席吳敏兒承認，職工盟近年來首次有屬會派人出選勞顧會，認為教協坐擁10萬名會員，具行業代表性，希望年輕理事可反映新一代打工仔聲音。翻查資料，已故教協創會會長司徒華曾於1982至85年，連續4年擔任勞顧會委員，但之後便再沒有教協成員當選。

職工盟過去長年杯葛參選，批評勞顧會選舉採取「全票制」不公平，手握投票權的工會，其一票可盡選5名代表，導致親建制工會長年包攬席位。非建制派的社政工會去屆曾派出5名代表參選，但全員落敗，最高得票的代表僅得10票。

不過，去年「反送中」運動掀起籌組新工會浪潮，或有望打破建制派壟斷，衝擊勞顧會席位。根據勞工處資料，截至上周五（16日），僱員工會總數為1,302個，工會數目比去屆勞顧會選舉時激增54%，但勝算要視乎新工會有否向勞工處登記為選舉單位，以及選舉日的投票率。勞工處回覆《蘋果》查詢指，今屆選舉單位名冊將於10月30日公開。而去屆勞顧會僱員代表選舉，845間僱員工會當中，只得一半有登記成為該次選舉的選舉單位，投票率為91.8%。

勞顧會為政府諮詢機構，負責就勞工事宜的法例、國際勞工組織公約和建議書，向勞工處處長提供意見，每兩年一屆，今屆會期多項勞工政策仍未落實，包括劃一勞工假及銀行假，和取消強積金對沖。勞資雙方各有6名代表，其中各有5名代表分別由僱員工會及僱主商會選出，餘下各一名代表則由政府委任，現屆由工會選出的勞方代表分別為工聯會鄧家彪、勞聯秘書長周小松、香港公務員總工會主席陳耀光、港九工團聯合總會李國強及香港公務員工會聯合會梁籌庭。

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