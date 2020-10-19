中大女生獲德國批出難民資格 盼歐盟訂「救生艇」政策庇護港示威者 稱遭難民營工作人員性侵

繼參與旺角大衝突、涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇前年獲德國批出難民庇護申請後，由黃台仰等流亡海外港人發起的「避風驛（Haven Assistance）」組織透露，一名22歲中大女學生，獲德國負責難民庇護的政府機構「聯邦移民難民局」，發出為期3年的難民資格。在長近11個月的難民營生活，女生曾因情緒問題入院，又受到難民營工作人員性侵（sexually assaulted），但仍感謝德國政府向她批出難民庇護，為她提供基本生活所需。

「避風驛」及香港監察均促請德國政府帶頭改革難民政策，為面臨政治迫害的香港抗爭者提供特別方案，制訂適用於全歐盟的「救生艇」政策。

寄居難民營11個月 曾遭工作人員性侵

「避風驛」今日在社交網站發文宣佈（按此），一名被警方以暴動罪拘捕、於去年11月離港的22歲香港中文大學女學生，獲德國「聯邦移民難民局」批出3年難民庇護，是繼兩名社運人士黃台仰及李東昇前年5月獲得德國難民庇護後，再有歐洲國家對香港居民批出難民資格。

「避風驛」引述該名獲批難民資格的中大生指，申請難民資格過程中面對不少困難，包括長近11個月的難民營生活，曾因情緒問題入院，又受到難民營工作人員性侵（sexually assaulted），但仍感謝德國政府向她批出難民庇護，為她提供基本生活所需，包括衣食住行及基本醫療服務。

該名中大生又希望德國政府考慮簡化對香港示威者的庇護申請程序，例如允許抗爭者等待申請結果時自由選擇居住地，認為措施對抗爭者而言是很大的便利及支持。

19年5月報道：流亡德國︱最新合照曝光！黃台仰李東昇認去年獲難民庇護 冀港人關注送中惡法

去年報道：流亡德國︱向港人批出政治庇護 德外交部：憂慮香港反對派政治空間收窄

「香港監察」倡改革難民政策

英國非政府組織「香港監察」高級政策顧問Sam Goodman表示，歡迎德國政府向該女生提供庇護的決定，認為決定反映德國政府致力於保護人權，並認為「港版國安法」生效後，許多香港青年若留在香港，將面臨政治迫害、任意逮捕和監禁。

Goodman續指，獲批難民資格的中大女生的經歷，反映現時正是改革難民政策之時，並提到早前德國聯同其他歐盟國家同意推出國際救生艇政策，包括讓香港青年在歐盟國家更容易留下讀書及工作，他認為德國政府應履行承諾，建議改革有關庇護政策，透過提供特別方案，為有機會面臨政治迫害的香港人申請庇護、延長工作假期簽證，甚至考慮通過擴大歐洲學生交換計劃「Erasmus Program」，予香港學生制定適用於全歐盟的救生艇政策。

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