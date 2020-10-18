世道人生：利益均沾的世界（李怡）

美國大選過去一直都受到世界關注，但這次則不是一般關注，而且許多地方的人都會覺得跟切身利益、跟地方前途有關，而不僅是跟美國人民的切身有關。

比如中國，近來不斷在台海附近組織實戰演習，戰機越過「海峽中線」，外交部發言人被問到時說：「台灣是中國領土不可分割的一部份，不存在所謂的『海峽中線』。」海峽中線是中台美默認了大半個世紀的潛規則，中國公然表示「不存在」，那就是把台灣逼到死角，有準備開打的氣味啦。日本《夕刊富士》上周獨家驚爆，習近平正試圖在美國總統選舉投票日前後設定「台灣突擊X日」發起戰爭，日期就落在10月26日至11月5日之間。但中國顯然要看準美國誰會當選，才採取行動。

有關係嗎？從特朗普政府近來推進與台灣的關係，聯結日本、澳洲、東盟等國抗中來看，中國若冒然攻台一定會受到美國力阻。但若換了拜登當選，那麼繼承民主黨的政策，就是奧巴馬說過的，「一個中國」是中國的原則底線，不能碰觸；希拉莉在任國務卿期間，曾經在電郵分享她顧問的文章，文章建議奧巴馬政府放任中國併吞台灣，以換取中國政府註銷對美國的1.14萬億美元債權。希拉莉回覆說：「這想法很聰明，讓我們來討論吧。」

美國國會的民主黨議員一直以來都支持香港民主，但掌權的政府則直到特朗普時代才真正有行動。林鄭這次將《施政報告》延後發表，也有可能是等美國大選塵埃落定，若特朗普連任失敗，在《施政報告》中就可以大刀闊斧向教育、傳媒下重手，使香港加速融入大灣區，社會價值全面倒向一國也。

英國民調機構就美國大選的支持度，訪問歐亞15個國家和地區，只有台灣對特朗普的支持度高過拜登，其他都是拜登支持度較高，香港也是。

美國傳媒、政界、學術界幾乎全部反對特朗普。前幾天《紐約郵報》爆出拜登次子亨特的「電郵門」。若這件事發生在特朗普身上，傳媒一定鋪天蓋地報道渲染。但牽涉拜登居然沒有傳媒跟進，更奇怪的是，臉書和推特採取刪號的方式禁止人們轉發《紐約郵報》的故事，連白宮發言人Kayleigh McEnany因為轉發而推特號被凍結，直到她刪除才恢復。

宣稱維護新聞自由的媒體，一直在言論上反對特朗普，支持拜登，這也罷了，但在報道新聞方面也這樣公然袒護拜登，則讓人吃驚於在利益面前，長久的固有價值也面臨流失了。

或說，這難道不可能是假新聞嗎？但歷來揭發各國官員財產，和國際調查記者聯盟發佈的巴拿馬文件，新聞界都會報道，並設法做平衡採訪。媒體自己承擔公信力的代價。像這樣全面袒護拜登、反對特朗普的行為，是歷史僅見的。更何況，在何志平行賄案中，何代表的華信公司，與拜登家族的利益關連，早就被美國媒體揭發過了。

特朗普女兒伊萬卡在一次演講中說，華盛頓政客們很容易獲得的生存之道，就是把重大挑戰擱置一邊，然後在下次競選中，以同樣議題投入競選。特朗普做的事從來沒有人做過。他譴責華盛頓政客的虛偽，他們為此而恨他。他拒絕為了贏得政治精英的支持，而選擇放棄自己的信念。華盛頓政治沒有改變特朗普，特朗普改變華盛頓。

利益均沾，已經滲透到媒體，滲透到華爾街，滲透到學術界了。利益均沾甚至滲透全球的權貴。因此特朗普很難有運行。雖然我仍然希望我猜錯。

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李怡