新城市廣場警長斷指案 作供警司庭上三度避用「記者」一詞

港大畢業生去年7月14日在沙田新城市廣場衝突中，涉嫌襲擊三名警務人員，包括咬斷一名偵緝警長的手指。他否認蓄意傷人等罪，案件今日續審。聲稱當日遭被告用雨傘襲擊的警司出庭作供，庭上三度用「穿著黃色反光衣、手持攝錄器材人士」指稱現場傳媒人員，避用「記者」一詞。警司又供稱，當日被告用長傘襲擊其頭部及手部，但坦言看不到被告向其頭部施襲的過程，只親眼目睹其餘襲擊動作。

時任高級警司、現任總警司梁子健供稱，當晚獲通知有同僚在商場內遇襲，遂帶同小隊隊員進入商場三樓支援。其後發現有同僚遭數十人包圍及襲擊，當中包括「若干人士穿著黃背心、手持攝錄器材」，亦有「若干人士穿著紅色反光衣」，另有身穿深色衣物人士指罵警員並且投擲雨傘等硬物。

梁續供稱，當他嘗試帶走與在場人士衝突的同僚時，被告杜啟華（24歲）突然手持長傘衝向他，並用傘敲擊其戴頭盔的頭部，力度頗大。他隨即上前追截，但被告繼續以長傘施襲，並將他推倒地上，然後繼續施襲。他遂用右手擋格，右手因而被襲兩至三下，其中一下擊中其右手無名指前端，使他疼痛得猶如被鎚擊打。他隨即指住被告，並起身繼續追捕，被告則轉身逃走，但其間從沒離開其視線範圍。

獲悉同袍斷手指 警司：好難過

梁子健追捕期間，偵緝警長梁啟業及一名便衣警上前協助制服，但被告的掙扎力度非常大。其間他聽到梁啟業大喊：「放開，咬住我！」起初他不知發生何事，至成功制服被告後，才獲梁啟業告知其手指遭被告咬斷，並向他展示傷口。梁子健直言：「我當時反應好難過。」即時安排救護車將梁啟業送院，但他不清楚梁啟業曾在現場尋找斷指。

梁子健續供稱，他起初沒有留意個人傷勢，直至撤出商場後，才發覺手指仍然疼痛，並且出現腫脹，遂前往醫院求診。他被診斷出右手無名指骨折，獲發7天病假。他自言是左撇子，現時右手無名指「仲有一啲特別感覺」，屈曲程度比以前差，指尖被觸碰時有少許麻痺。

控罪指被告當日在沙田新城市廣場擾亂公眾秩序、蓄意傷害偵緝警長梁啟業、襲擊警員葉卓軒，以及對梁子健加以嚴重傷害。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC788/19】

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