劏房噪音勁　住戶為儲錢啞忍

【本報訊】「劏房其實就係唔人道，當人習慣荒謬，有啲更荒謬嘅地方，你就會覺得好正常。」大量工廈甚至商廈單位近年被打造成劏房出租，吸納年輕人蝸居，但有前租戶坦言，單位表面豪裝，實則豆腐渣裝修，空心牆隔音差，終因噪音及扔垃圾問題兩住兩遷，搬回住宅劏房繼續捱，為的只是儲夠首期買樓。

觀塘工廈區大街小巷隨處可見工廈單位招租街招，部份更聲稱「全新裝修，獨立洗手間」，甚至透過租房網程式搜尋，即可尋獲大量「工作室」，標榜浴室連熱水爐，隨時聯絡經紀睇樓。

「鄰居成日打仔」

「即係住人囉，有啲嘢唔使講出口。」從事幕後演藝工作的Jeff，數年前打算成家立室，為結婚儲足三成首期，遂透過網上地產經紀，以7,000元租住觀塘鴻圖道一個面積約百多呎的工廈劏房，間隔與一般住宅無異，至一年後因鄰居多次亂扔垃圾出窗遭投訴，受累而被趕走。他再租住隔鄰工廈一個公寓式劏房，以近8,000元租住，連同他在內共十多戶。

他甫入住便後悔，「望落去就靚，但裏面鑽唔到牆，（係）空心牆，木板都掛唔到。」單位房廳一體不設廚房，只能用電磁爐滾熟食物，「煎雞翼同牛扒，成屋都係煙」。最大缺點是板間隔音差，噪音令他徹夜無眠，「住親都係有問題嘅人……鄰居成日打仔，或者MK仔喺度嘈交、飲酒、打交，住嗰兩年經常發生」。經過兩年工廈劏房生涯，Jeff搬回住宅劏房。

葵涌劏房住客聯盟成員吳堃廉表示，近年多了業主於觀塘、荃灣及葵涌「精裝」工商廈劏房，再以每間7,000至8,000多元出租，吸引年輕客入住，亦有舊工廈被改造成「迷你倉混合型劏房」及「板間劏房」，月租由2,000餘至5,000元不等，而因疫情影響需求上升，近半年工商廈劏房租金不減反加，促請政府檢視現行搬遷津貼及安置工廈劏房戶政策，加快上樓。