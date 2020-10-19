武漢肺炎︱港府擬放寛本地遊限制容許30人一團 明或提交行會最快周末推行

本港旅遊業飽受武肺疫情摧殘，不少從業員被迫放無薪假，甚至有員工控訴「被自願」離職。旅遊業議會早前建議政府容許旅行社舉辦20、30人的本地旅遊團；據了解，政府擬放寛本地遊限制，包括容許旅遊巴可坐一半滿乘客，最多約30人，讓業界可開辦30人的本地團。據悉，政府明日會把建議提交行會，若獲通過，周五或可執行，業界最快便可周六日推本地遊。

相關報道：武漢肺炎︱9月訪港旅客人次暴瀉99.7% 旅發局急推香港郊野VR片救亡

消息指，港府雖然計劃放寛本地遊限制，但要求車上須備消毒用品如洗手液及後備口罩等，而且領隊必須先進行一次武肺病毒測試才可帶團。本地遊團友下車後，要跟隨景點規定，如在主題樂園可按已豁免的條款遊覽，但在一般景點或街道，就要遵守限聚令等規定，包括4人一行及與其他小組盡量保持社交距離。至於膳食安排也須4人一枱等。據悉，有關放寬亦適用於旅遊船隻。

其實，業界早前已向政府反映，生存空間已極窄，本欲推本地遊救亡，但受限聚令等規限，期望當局能放寬限制。政府去年推「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，旅行代理商接待每名參加者可獲鼓勵金200元，但因限聚令實施及一直收緊等等，一直未能發揮作用，業界開辦本地團隨時違法。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！