工廈改裝過渡屋申請無人問津

【本報訊】潛藏大量工廈甚至商廈劏房的觀塘南商貿區，近年有多名業主申請重建及改裝成新型商廈，唯獨改裝成過渡性房屋方案至今仍無人問津。立法會議員譚文豪（圖）批評，該方案以五年為限，並綑綁全幢改裝，做法不切實際及反智，無法反映實際需求。

立法會工業大廈政策相關事宜小組委員會，去年起四度召開會議，檢視活化及改裝工廈政策，今年7月一份立法會文件中，提及城規會批准多宗重建工廈申請，當中包括觀塘商貿區，申請個案全部均與改裝成新型商廈或酒店項目有關。

譚文豪：成幢改已可起公屋

文件同時提及，工廈可申請改裝成過渡性房屋，至今年1月全港仍錄得零申請，情況令人失望。小組委員質疑當局過渡性房屋以五年為限，並必須全幢工廈改裝，致反應欠佳，即使設立資助計劃，每個過渡性房屋單位以55萬元為上限，委員卻認為業主出租作迷你倉及劏房，回報率或更高。政府當時只回應相信業主重視該項措施的社會得益多於經濟回報，未有計劃放寬政策或增加資助額。

時任小組委員會主席譚文豪批評，政府兩度提出活化工廈，全幢單一業主的工廈數量已買少見少，即使業主有心改裝成過渡性房屋，方案以五年為限，再向政府申請續期的做法，令到業主向銀行借貸及融資的難度大增，與促成工廈增加房屋臨時供應量的意向背道而馳，「成件事好反智，如果搵到成幢（業權），政府已經可以買嚟起公屋，而唔係全幢改裝做臨時房屋。」

然而疫情下基層收入更低，人口進一步流向租金較低的違法劏房機會更高，譚文豪預期會促成更多業主暗地改裝工商廈劏房，以租金回報率逐利，害苦一班基層巿民。