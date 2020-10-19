武漢肺炎︱9月訪港旅客人次暴瀉99.7% 旅發局急推香港郊野AR片救亡

旅遊發展局公佈，9月初步訪港旅客數字為9,132人次，整體按年下跌99.7%。內地客有6,211人次，佔整體68%，按年跌99.7%；非內地客有2,921人次，按年跌99.6%，其中短途客有1,393人次，長途旅客有965人次。

以全年計算，至9月共有355萬人次訪港，跌92.4%，其中內地客有269.6萬人次訪港，跌92.7%。內地客佔整體旅客量76%。

此外就香港與新加坡建立雙邊「航空旅遊氣泡」，旅發局推出「360 Hong Kong Moments」，希望利用虛擬實境體驗保持香港的國際曝光率。頭炮是今年的「香港郊野全接觸」360虛擬實境影片，並由2017年國家地理旅遊攝影師大賽「城市」組別亞軍得主楊安迪操刀拍攝。

宣傅片：360 Hong Kong Moments - Great Outdoors

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