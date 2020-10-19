抵港獲免檢　印領事助理中招

【本報訊】本港疫情反覆，昨新增四宗確診個案，至今累計5,242宗確診和疑似個案，輸入及本地個案分別有兩宗。其中兩宗本地個案均與早前確診患者有流行病學關連，當中第5240號為一名60歲男子，是尖沙嘴帝苑酒店員工，於10月17日發病，該群組累計有八人確診。

另一宗本地個案為第5241號49歲女子，是葵涌院舍國寶之家員工，10月17日發病，該群組累計19人確診。

兩宗輸入個案分別由印度及荷蘭抵港，均無病徵，其中第5239號34歲男船員，10月16日乘搭KL887航班由荷蘭抵港；第5242號11歲女童，10月6日乘搭UK6371航班由印度抵港，曾入住尖沙咀最佳盛品酒店。

區議員︰不應豁免高風險地區

本港近日持續錄得輸入個案，一名25歲男子（第5217號）本月15日由印度抵港，翌日確診，按衞生署規定，印度列為高風險地區，入境者需酒店檢疫14日。惟衞生署資料卻顯示他居於薄扶林花園6座。有當區區議員質疑署方檢疫有漏洞，不應對由高風險地區來港人士有任何豁免。據悉，該男病人是一名印度領事的助理，乘坐AI314航班來港，同機另有三名乘客入境後亦確診。

《蘋果》向衞生署查詢該確診人士是否免檢疫人士，署方僅指該男子傳染期間沒在港工作，拒透露其職業，亦未說明男子是否獲免檢疫並曾回家。而根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》（第599E章），外國政府領事等人員可豁免檢疫。