地產經紀家中藏過百利器 裁判官裁定罪成判監2年8個月

地產經紀去年8月全港三罷當晚，於秀茂坪紀律部隊宿舍外遭警員搜出身藏利器，及後搜屋又被發現藏有一支氣槍及過百把刀具，被控五罪，早前受審。裁判官莫子聰今裁定其中四罪成立，並指案情嚴重，涉案刀具數量眾多且鋒利，判監32個月，罰款1,000元。

被告蘇廣達（39歲）早前否認五項控罪受審。裁判官莫子聰今裁決時，僅裁定管有仿製火器一罪不成立。莫官引述專家證供，指在被告住所檢獲的氣槍已失效，即使修補也未能重用，故裁定罪脫。

不過，莫官裁定其餘四罪罪名成立。就被告撕毁警方會面紀錄文件而被控刑事損壞一罪，被告不否認撕毁一事，但抗辯理由是指他認為會面紀錄內容不誠實，對己不利，加上被告真誠相信會面紀錄是屬他所有、而非香港警務處。然而，莫官指會面紀錄上已列出「香港警務處」字眼，質疑被告砌詞狡辯，裁定被告罪成。

至於被告在紀律部隊宿舍對開被發現腰包藏有卡片式摺刀，以及在行李箱搜獲救援用品，被告自辯稱用摺刀拆開透過淘寶買得的貨物，而他亦從事兼職救援工作，需要設立急救站，故工作時需要帶備眾多裝備，經常隨身帶備急救用的剪刀及繃帶等。案發當日，他將一直放在公司的行李箱拿回家，途中遇上警員，因而被捕。

莫官稱，被告是直到接受控方盤問時，才稱救援用品放在背包而不是行李箱。莫官認為這點很重要，惟辯方在盤問警員證人時沒有指出這點，反而是被告自辯接受控方盤問時才帶出。莫官認為，被告的說法不合情理，又指若用來開封網購用品，根本不需要如此複雜的摺刀。

況且，被告從沒說過自己為哪一個救援團體工作，攜帶整個急救包亦屬小題大做，不合情理，裁定被告捏造有關說法。莫官認為，被告藏有摺刀等物，實是為了有衝突發生而作準備，從腰間拿出摺刀使用，裁定被告管有攻擊性武器罪成。

至於翌日被告遭發現在住所藏有過百把利器、因而被控管有違禁武器及攻擊性武器兩罪，被告雖聲稱經營網上代購生意，從淘寶購入不同款式刀具，惟莫官不接納被告說法，裁定兩罪罪成。

辯方求情時指被告獨居，在理工獲得化學高級文憑，其後再於公開大學進修，2003年獲得急救證書。被告被捕時現場並無發生大型衝突，亦非示威現場，望能輕判。

莫官認為案情嚴重，涉案刀具數量多且鋒利，殺傷力大，而被告是經審訊後被定罪，沒有悔意，判監32個月，罰款1,000元。

被告被捕後已辭職，現從事救護服務。他被控管有攻擊性武器、刑事毀壞、管有違禁武器及管有仿製火器等共五罪，指他於去年8月5日在秀茂坪紀律部隊宿舍地下外管有一把黑色卡片刀、尖利的萬用匙、一把剪刀，以及在樂華南邨住處管有一支氣槍、50把短刀、8把卡片式摺刀、15把尖利萬用匙、15把開信刀、兩把刀和52把剪刀。他另被控於同月6日在秀茂坪警署接見室內損壞五張會面紀錄。

裁判法院可判處的最高刑罰，一般為監禁2年及罰款10萬元。不過，當法庭同時處理兩項或以上的可公訴罪行時，裁判官可判處最高3年的刑期。

【案件編號：KTCC1511/19】

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