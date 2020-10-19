憂武肺夾擊 打流感針港人激增2倍 蔡堅：3藥廠缺貨至下月

有研究指，若武漢肺炎患者同時感染流感，病情會更嚴重。不少港人今年蜂擁接種流感疫苗。西醫工會會長楊超發在電台節目表示，近日接種流感疫苗的市民，較往年多兩倍；有十多年來都不接種的市民，今年特意到診所接種，情況前所未見。醫學會會長蔡堅亦指，今年流感疫苗需求增，令供應短缺，3間藥廠已缺貨，最快11月才有貨。他要求政府將預多的疫苗交回藥廠，讓藥廠重新分配。

楊超發指，西醫工會約200名私家醫生反映，仍欠缺約3萬劑季節性流感疫苗，個別私家醫生參與流感疫苗學校外展計劃，但未能搶購到足夠疫苗。工會正與食物及衞生局商討，希望能在公營醫療體系內，撥出部份疫苗給私人市場使用。他又指，留意到長者到私家診所打針的人數亦增加，未知他們是否抗拒前往公立門診，故轉到私家診所。

此外，蔡堅透露，獲食物及衛生局長陳肇始邀請，今晚開會商討強制檢測私家診所病人的安排。他指出，武漢肺炎病徵廣泛，政府須清楚列出要強制檢測的病徵和強制方式等，如果「好濫咁做」或醫生動不動就報警，可能破壞病人與醫生的信任，或令有輕徵病徵的患者抗拒求醫，帶來反效果，政府亦必須確保有足夠樣本樽供應，以及有足夠人手追蹤病源。

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