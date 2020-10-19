旺角大遊行9人非法集結罪成 求情透露背景不一但皆非因私利犯案

去年8月3日網民發起旺角大遊行，追究警方濫權，逾12萬市民出席，至晚上演變成警民衝突，9人事後被控非法集結罪，裁判官鄭念慈今裁定所有被告罪名成立。較年輕的五名被告等候報告始判，其間還柙；另四人判監4個月，但准保釋等候上訴。辯方求情指，有被告自小品學兼優，名校畢業，年年考第一，但寧棄追求奢華生活，立志當社工。另有被告於案發時遭警員施襲，亦有被告事後患上抑鬱症及創傷後遺症。

9名被告依次為案發時16歲的蕭姓男生、16歲鄧姓男生、陳駿霆（18歲）、韓明恩（22歲）、廖智峯（22歲）、陳嘉汶（34歲）、伍兆銘（24 歲）、方施陽（20歲）及蘇澄怡（22歲）。控罪指他們於去年8月3日在彌敦道與亞皆老街交界與不知名人士參與非法集結。首被告另被控於同日同地管有攻擊性武器，即一支雷射筆。

被告自小父母離異 立志一生幫助弱勢社群

辯方求情指，被告方施陽為中大社工系四年級生。他的父母在其幼稚園高班時離異，他與母親及婆婆相依為命，自幼發奮圖強，為人生性，在華仁小學畢業後，升讀皇仁書院，年年考第一。

辯方指被告中二時已參與家福會義工服務，中四立志做社工，研究少年精神及家庭問題。辯方坦言，其實以方的文憑試成績，大可報讀任何一所大學的法律系課程；惟方未有追求奢華生活，只求達成中學時已立下的志願，以一生幫助弱勢社群，為有需要的人作出貢獻。最終被告以獎學金考入中大社工系，立志做一名好社工。

方母在求情信中透露，她除了返工外，業餘時需進修。兒子4歲時已相當自律，體會到母親的辛勞，甚少發脾氣。她又謂，兒子自幼已感受到父母離異對子女帶來的痛苦。兒子自知是母親及婆婆的命根，對他來說，犯案定罪的法律後果都及不上令兩人飽受壓力的痛苦。

社工系教授撰信讚揚方求學時專心努力，時時尋求教授為他建立健康的心理發展，做一名更好的社工。方還時常自我反省，不但適合做社工，並有潛力成為一名成功的社工。另一名副教授亦指，被告現為第四年學期的實習階段，假如法庭將他判囚，即使只有一個月的短時間監禁，亦將令他不能畢業。

大律師指，透過十數封求情信，可見方具有正面人格，為人平和，從沒暴力衝動行為，犯案與其性格不符，案件屬單一事件，希望法庭判以非監禁刑罰，令他盡快實踐理想，服務社會，支持家庭。被告也願意屢行社會服務工作，發揮專長。

有被告因戴了頭盔和口罩而被捕

辯方續指，蕭姓被告剛度過17歲生日，案發後因另一宗社運案而被判入更生中心，今年7月中完成服刑，及後報讀職訓局課程，準備學一門手藝自力更生。辯方強調，蕭犯案並非出於私利，而是因當時處於不尋常的社會分化，他只為表達訴求。當時蕭並無使用雷射筆，希望法庭以讓他改過自新的方向考慮判刑。

另外，現年17歲的鄧姓被告，修讀電腦保安技術文憑，並有意修讀高級文憑。他患有強迫症、社交恐懼及焦慮症，需定時向心理專家求診。控方無證據指他何時加入示威，只從其衣著及頭盔而鎖定拘捕，希望法庭判處感化或社會服務令。

另一名被告陳駿霆，現正就讀港大校外進修學院社會科學副學士。母親為他撰寫求情信，指他為人善良。而校長及班主任亦指他為人盡責。辯方又指，陳被捕時遭打至雙手抱頭，手腳受傷，對他構成很大衝擊。

而被告廖智峯剛完成歷史系學士學位課程，現正修讀港大歷史研究碩士課程，顯見被告有上進心，在學術追求方面有要求。被告現時任職區議員助理，區議員撰寫的求情信中指被告樂於助人，即使對不同政見人士亦維持理性，欣賞其工作態度。被告當日只因戴上過濾口罩而被捕。

鄭官考慮到上述五各被告的年紀，決定先替他們索取教導所、勞教中心及更生中心等報告，押後至下月2日判刑，其間還柙。

兩被告患上創傷後遺症

辯方求情又指，被告韓明恩現年24歲，案發後患上抑鬱症及創傷後遺症，對拘捕過程已留下深刻印象，亦已得到沉重教訓。上司求情指，韓於疫症期間無懼風險，派發物資予基層人士，今次犯案並非出於私利，案件亦不涉及嚴重暴力，沒有造成傷亡或財物損失。而被告蘇澄怡浸大畢業，為家中獨女，被捕後亦患上創傷後遺症，對她已造成傷害。

而被告陳嘉汶現任地盤工程助理行政主任，具有急救員資歷，現正報讀應用職業安全課程，明年可註冊成為安全主任。不過，定罪已為他帶來相當沉重代價，對其美好人生前途造成影響，希望法庭寬鬆處理。

至於被告伍兆銘則經半工讀方式完成大學課程，現任物業管理工作，法庭定罪將令他喪失保安執照。辯方續指，他當日曾參與合法遊行，準備散去時被拘捕，當時只手持水樽，沒有攻擊性武器，並非有計劃犯案。

以上四名被告今遭判監4個月。他們將就定罪及刑期提出上訴，鄭官批准他們於上訴期間擔保外出，惟各人擔保金額增至5萬元現金，並須每周四天向警署報到。

【案件編號：KCCC2065/2019】

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