男文員涉10.1拒捕傷警 甩指甲警長：食得鹹魚抵得渴當差預咗

去年10.1中國國慶當日，各區均有示威衝突。一名男文員被指在屯門看見警車後轉身跑走，警長追逐並將他按在地上，搜出士巴拿等工具。警長其後發現拇指指甲脫落，相信是與文員糾纏期間造成。涉案文員被控一項拒捕罪，今在屯門裁判法院受審。辯方盤問稱被告當時根本無掙扎，警長當時亦未有以襲擊罪名拘捕他；只因警長得悉被告有傷痕，為免「有手尾跟」，才創造出被告掙扎的說法。警長否認，更稱：「食得鹹魚抵得渴！當得差，預咗。」

被告李肇麟（39歲）否認一項抗拒警務人員罪，控罪指他於去年10月1日在屯門青山公路青山灣段與富發里交界，抗拒執行職責的警務人員。

事發時駐守新界北總區機動部隊的警長沈嘉謙今供稱，當日與10名隊員身穿防暴裝，乘坐警車在屯門置樂花園一帶高調巡邏，展示警力。

當警車駛至屯門青山公路青山灣段與富發里附近，沈發現身穿黑衣黑褲、揹著背囊的被告。被告發現警車後，立即轉身跑。沈見狀下車從後追趕被告，並大聲警告謂：「警察！唔好走！企喺度！」惟被告不理，繼續向前跑，其後狀似「冇氣」，在富發里一燈柱旁停下並放下背囊，繼而彎身，狀似從背囊中取出東西。

被問以何罪拘捕 警：調查後會通知

沈此時趕至，緊捉被告雙手，用力將他壓在地上。被告不斷掙扎，身體左搖右擺，企圖用手撐起自己，令沈未能完全控制他。同袍其後趕至合力制服被告，當中有同袍使用警棍。沈此時發現拇指指甲上半部「甩咗，係咁流血」，相信是在將被告制服地上、與被告糾纏期間「整甩」指甲。同袍為他包紮傷口。

及後同袍在被告背囊內搜出頭盔、士巴拿、六角匙、勞工手套及眼罩等工具，並以藏有工具可作非法用途罪名拘捕被告。此時他從上司口中得知屯門大會堂有警員遭包圍，為趕往救人，與隊員上車趕至大會堂，現場則便交由拘捕警員等同僚處理。

辯方播出一段由警方拍攝的現場影片，影片可見被告當時已遭多名警員包圍，警員替被告鎖上手銬，並搜查被告背囊。其間被告問警員他是否被捕、以及警方以甚麼罪名拘捕他；有警員回應稱仍在調查當中，調查後會通知被告，被告聞言則答「唔該」。辯方直言，被告態度平和合作，沈同意，但謂：「我同事圍住佢，佢平靜都唔出奇，冇得走。」

辯方續指，被告當時已跑到失去平衡向前跌，警長從後將被告按倒地上，被告其實沒有掙扎；即使被告身體有移動，也僅是落地時下意識地平衝身體的動作。沈對此皆不同意。

事發5個月後才補錄供詞詳述掙扎過程

沈的首份證人供詞於事發後一周錄取，供詞僅簡短地形容被告「不斷掙扎」。直至今年3月，他才就掙扎詳情補錄兩份證人供詞，詳述被告如何跟他「鬥力」。辯方指，沈於今年3月的記憶應比去年10月較不清晰，沈不同意，強調：「10月1日對我好特別，記憶猶新，因為我成塊指甲冇咗。」惟他稱當時與被告接觸時間短，且又戴上口罩，故今天未能認出被告。

辯方直指，沈因得悉被告有傷痕，為免有「手尾跟」，才在證人供詞中聲稱被告曾掙扎，事實上所有「掙扎」詳情皆是沈創造出來。沈否認。

沈又解釋指，當時他沒有吩咐其他警務人員就其受傷及拒捕一事拘捕及警誡被告，因同袍從被告身上搜出士巴拿及六角匙等工具，以他擔任前線所得的經驗，工具既可用來攻擊警員，亦可拆鐵欄堵路；而被告原本步往示威現場方向，被發現後則轉身跑，故他有理由相信被告藏有工具作不法用途，這是他需要優先處理的事。至於他的傷勢，沈直言：「食得鹹魚抵得渴！當得差，預咗。」

裁判官王證瑜裁定案件表證成立，被告選擇不作供。案件押後至明天結案陳詞。

【案件編號：TMCC429/20】

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