元旦遊行藏點火器男子獲撤控 裁判官主動下令須守行為

民陣今年元旦發起「毋忘承諾，並肩同行」大遊行，逾百萬人參與，其間有示威者堵路及縱火，最終演變成警民衝突。20歲無業男子當日在灣仔被捕，身上被搜出點火器，事後被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，案件今再訊。由於沒有證據顯示被告有意圖縱火，控方決定撤控。惟主任裁判官錢禮認為，被告無法解釋為何身上藏有點火器，主動下令被告自簽1,000元、守行為兩年。

案件今在東區裁判法院提堂，無業被告林嘉浩（20歲）被控於今年1月1日元旦大遊行當天，在灣仔堅拿道東與駱克道交界管有一個點火器，意圖在無合法辯解的情況下使用、導致或准許他人使用該物品，以摧毀或損壞另一人的財產。據了解，被告當時將點火器掛在身上，並聲稱是用作點煙，惟警方在他身上找不到香煙。

基於好奇心拾橡膠子彈彈殼 學生認罪押後判

另外，37歳地盤工梁詠康去年11月11日上班途中，經過西灣河交通警開槍射傷IVE男生現場，其間阻擋一名警長追捕一名向警方叫罵的男子。梁早前承認阻差辦公罪，主任裁判官錢禮今判刑指，被告認罪是「最大的求情理由」，最終判他接受12個月感化。

而於去年11月2日維多利亞公園集會當日，有部分示威者晚上在軒尼詩道一帶縱火及堵路，警方到場驅散，其間拘捕一名17歲危姓學生，在他身上搜出鎚、催淚彈彈頭及橡膠子彈彈殼。危今午承認藏有攻擊性武器及無牌管有彈藥兩罪。辯方求情稱，被告所執拾彈殼並無任何實際用途，相信是在好奇心驅使下犯案，並無意圖傷害別人。男生獲准保釋，下月2日判刑。

【案件編號：ESCC688、1189、1500/20】

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