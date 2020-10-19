香港土生土長70年 毛漢嘆西環治港「當然唔好」

近來社會正回復正常，毛漢認為與去年相比，已不需要再用強硬手段，但有時亦會感到警力過多有如戒嚴，「好似10月1號，嘩，攞晒好似機關槍咁嘅嘢，喺個地鐵行出嚟通街都係差人，係咪必要先？」歸根究柢，他覺得問題癥結是繼續以警隊解決政治問題，卻不去修補關係，情況反映一個政府本質軟弱，亦深知民意傾斜向年輕人一邊，「如果係強大嘅政府，唔需要任何形式嘅armed police（武裝警員）去企喺前面，佢可以自己面對。」

在香港土生土長70多年，他感嘆好像看到香港的權力不再在港府手上，不宣之於口也幾乎人所共知「西環 is in charge」，「咁呢個好唔好呢？當然係唔好啦，我諗之前董建華、曾蔭權、梁振英年代都唔係咁，咁點解要行到呢一步呢？」

爆有高官因身份問題只能遵從政策

他曾向一些高官直言，現時社會更為兩極，但不見政府有行動去修補關係，與年輕人漸行漸遠。今年移民潮再現，他指人才、資金流失其實是香港「蝕底」，而一個人若選擇離開家園，「一係唔愛一係覺得無將來，咁政府要自問，點解啲人要走？唔可以話你咪走1萬個囉，我喺大陸捧返1萬個過嚟，咁唔好搞50年不變啦，即刻收返啦。」

他知悉，有些高官其實心底很在乎，但不能公開表達己見，因身份問題只能遵從一切政策，亦間接反映，香港或許已不再是可以由衷發言之地。

當香港面對從來未遇過的難題，若要改變現況，他指可能有待特首換屆才會有不同處理手法，「我唔係話林太係一個衰人，可能佢唔可以推卻工作⋯⋯咁講抗疫，我覺得佢做得好好；但簡單啲講就係香港需要新血，要 a breath of fresh air（一口新鮮空氣）。」

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