新巴職工會10.8致函李家超未獲回覆 促保安局解說：向突然橫越路面的障礙物響按是否違法

上月「9.6九龍大遊行」，新巴970路線車長駕駛期間被警方拘捕，一度指控他無故響按、快速行駛，並稱他攜「士巴拿」開工，涉藏有攻擊性武器，最終落案起訴他不小心駕駛罪。不少車長帶備「士巴拿」以便調校巴士的倒後鏡至合適角度，事件引起前線司機擔憂，害怕因而誤墮法網。

新巴職工會早前向保安局局長李家超發公開信，要求保安局就此事向業界解說。工會主席林錦標回覆《蘋果》查詢，本月8日已向保安局寄信，惟至今仍未獲回覆，促當局回答他們的提問，澄清執法標準。至於被控車長已復工，新巴亦繼續為其提供法律支援。

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工會主席促保安局：畀返個標準我哋

新巴職工會的公開信提及，就該名車長一事，希望保安局可向業界解說，包括解答是否攜帶簡單維修工具，及向前方突然橫越路面的障礙物響按已構成犯罪等。

信中指，香港街道人多車多，駕駛者響號屬常態。如上述有關行為屬不小心駕駛，警方是否需在進行驅散及拘捕行動時，由運輸署及警方立即封閉有關路段，或要求路上車輛停止行駛，以保障執法人員安全及司機免觸犯法例。

工會主席林錦標回覆《蘋果》時表示，不少前線車長對事件感擔憂，深怕因而違法，誤墮法網，促當局就此事作出解說，澄清危險駕駛等執法標準，「畀返個標準我哋，等我哋啲車長冇咁易中招」。被問到該名被捕車長近況，他表示，該名車長已復工，公司亦有繼續為他提供法律支援。

該案上月15日已於九龍城裁判法院提堂，押後至下月17日再訊，該名張姓車長獲准以6,000元保釋候訊。

《蘋果》已向保安局查詢，有待回覆。

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