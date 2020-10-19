五男認煲底非法集結 分別判入教導所及監禁4個月

去年6月9日反送中大遊行後，政府罔顧民意，堅持恢復二讀送中惡法。翌日凌晨，部份示威者與警方在立法會「煲底」發生衝突，逾300人被捕。其中13人被控非法集結等罪，五人早前認罪，案件今判刑。主任裁判官錢禮判刑時強調，為維持社會秩序，刑罰須具阻嚇性，判其中三人入獄4個月；餘下兩名未滿21歲的被告則判入教導所，兩人透過律師表明將申請覆核刑期。

案件今午在東區裁判法院判刑。五名被告為運輸工人梁展恒（19歲）、學生周啟龍（20歲）、裝修工人葉展鵬（23歲）、無業張梓熙（24歲）及無業王樹恒（24歲），他們早前承認於去年6月10日在中環立法會綜合大樓公眾入口外指定示威區，連同其他人參與非法集結。

主任裁判官錢禮今判刑指，報告顯示五名被吿當日均沒使用暴力，而且有悔意，建議判處社會服務令；惟裁判官認為，過去一年非法集會案件不絕，判刑須具阻嚇力，以維持社會秩序，故認為不適合判處社會服務令。

案發於去年6月10日凌晨，有示威者與警方在立法會「煲底」發生衝突，其間示威者一度拉起人鏈，以鐵馬等路障衝撃警方防線，並向警方投擲硬物，又以雷射光照射警員。警方及後出動速龍小隊清場，示威者向灣仔及中環方向四散。警方最終在舊灣仔警署外圍捕逾300人。

【案件編號：ESCC1824/20】

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