網民化名金正恩 煽惑包圍新屋嶺 罪成還柙或判監

地盤工去年9月以網名「金正恩」在社交媒體發文，稱「全民包圍新屋嶺」及「救出義士」等，一個月後被捕，被控煽惑他人參與非法集結等罪。案件經審訊後，裁判官黃雅茵今裁定被告罪名成立，並指控罪及案情嚴重，若有證據涉及任何集會則更甚，法庭必須嚴肅處理，遂將被告還柙至下月3日，等候社會服務令報告始判刑，但明言不排除判監。

案件今午在東區裁判法院裁決，被告潘榕偉（38歲）被控於去年9⽉19日至21⽇期間，煽惑身份不詳的⼈在新屋嶺外參與非法集結；另一項煽惑他⼈參與未經批准集結罪則屬交替控罪。

黃官裁決指，被告自稱不相信有強姦或性侵事件發生，卻在未經證實下於網上發文，作出嚴重和虛構指控，毫無疑問是一名不負責任的網絡使用者。不過，法庭並非要處理負責任與否、消息真偽、抑或政治立場等問題，而是要決定本案相關行為是否屬擾亂秩序。

官認為「全民包圍」涉暴力行為

對於辯方指被告帖文提到「全民包圍」是為「救出義士」，意思是希望找律師協助義士保釋，黃官認為說法不合理，並指全民包圍對保釋和找律師「救出義士」毫無幫助，反而會牽涉暴力行為，故裁定被告的意圖是煽惑他人作出擾亂秩序行為，裁定他罪名成立。

控方於聆訊中指，被告在第二個帖文發出後，再在第一個帖文內回應留言，目的是為推高事件關注度。不過黃官指沒證據作出相關推斷。此外，對於控方指被告曾將帖文下對被告提出質疑的回應刪除，藉此營造全民支持包圍新屋嶺行為的說法，黃官亦認為沒有證據證明被告是涉案群組管理員、或群組有多少名管理員。黃官續指，即使被告是管理員，以他曾不只一次對質疑的回應作出反駁來看，他大可將所有反對聲音一併刪除，故認為控方說法站不住腳。

辯稱籲包圍新屋嶺引傳媒關注

辯方求情透露，被告案發後失業近8個月，間中做沖曬散工，近月才找到老本行地盤工作，家有年老體弱多病雙親要照顧。辯方指被告已得到教訓，明白網上留言要謹慎三思，事後已再無上網發文。辯方解釋，被告今次魯莽犯案，純為爭取社會對事件更多關注，望法庭了解被告只有中五教育程度，沒有足夠知識為傳聞作出查證，亦無考量自己言論的影響性。

被告以網名「金正恩」於fb公開群組「不翻牆很難 很難不翻牆（專談政治）」先後四次發文，涉及警方曾把被拘留人士虐打致死的言論，並有一次呼籲網民包圍新屋嶺扣留中心。每個帖文均可被公眾看到，並有不同程度的回覆、轉發及表情回應。

被告自辯時承認，去年9月20日在討論政治的社交群組發文，稱「全民包圍新屋嶺，救出義士，才是重中之重」。辯方問被告「包圍」及「救出」是甚麼意思，被告指當時看新聞見到市民包圍警署，但他覺得沒有用，認為與其包圍警署，不如包圍新屋嶺唱歌，令傳媒關注新屋嶺內被捕人士情況。

【案件編號：WKCC3932/19】

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