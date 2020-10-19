12港人送中︱民主派周三立會連環質詢 促保安局交代飛行服務隊是否知情

12名港人乘快艇涉偷渡到台灣時「被送中」第58日，至今音訊全無。民主派立法會議員和區議員持續關注事件，兩名立法會議員於本周三立法會大會上，分別就12港人「送中」事件提出口頭和書面質詢；亦有區議員近日在中聯辦附近掛上「香港，仲差十二個人」橫額，希望巿民保持對12港人的關注。

民主黨立法會議員鄺俊宇已向立法會呈交關於12港人的口頭質詢，並獲安排於本周三首次大會上提出，保安局需要回應，議案內文則有待立法會秘書處跟進。據了解，鄺的問題將會圍繞當局是否一早知悉12人被送中一事，以及要求盛傳曾監視12人的政府飛行服務隊，公開更多相關資料。鄺俊宇表示，即使再艱難，亦要設法促使林鄭政府介入事件，令12港人早日平安回港。

曾任飛機師的公民黨議員譚文豪本周三亦會就12港人事件提出書面質詢，當中「踢爆」聲稱不會公開行動細節的飛行服務隊，早於去年11月6日回覆立法會議員查詢時也曾提供執勤資料。譚文豪要求政府按照該先例，向立法會提供多項是次行動資料，包括要求出動飛機的政府部門、政府飛行服務隊接獲要求的日期和時間、工作屬例行還是緊急性質、機上人員在布袋澳上空執行任務的性質及詳情，以及機上人員離開布袋澳上空後，在東南方向水域上空執行任務的性質及詳情等。

黃永志西環附近掛banner 斥港「進貢」12人質予大陸

中西區區議員黃永志近日則在其所屬的西營盤選區，即中聯辦附近範圍，掛上「香港，仲差十二個人」和「應承我，一齊行落去」橫額，希望巿民保持對12港人的關注，保持抗爭的耐心及鬥志。黃永志接受《蘋果》查詢時指，近日與街坊討論後，決定掛起以上橫額，希望在當前目前政治低沉的氣氛下鼓勵香港人。

他批評政府就12港人情況的回應至今「唔清唔楚」，「畀人感覺係政府好心虛」，質疑政府現時猶如「將12個人質進貢畀大陸」。他力促當局盡快回應12港人家屬訴求，讓家屬能夠盡快會見被捕家人，並派出家屬委派的律師辯護。

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