陳浩天涉光復上水期間拍打警員頭盔 被控襲警及非法集結今受審

前香港民族黨召集人陳浩天，被指去年7月「光復上水」遊行時有份包圍四名警員，逼使他們跳上花槽，並涉拍打警員頭盔，被控襲警及參與非法集結兩罪，案件今在西九龍裁判法院開審。遇襲警員供稱，當日撤退期間被人從後打頭盔，回頭看見一名「白淨男」縮手並後退，消失在遮陣中。

被告陳浩天（30歲）被控兩罪，指他於去年7⽉13⽇在上⽔新運路和智昌路交界參與非法集結，並且襲擊警署警長陳國深。案件由裁判官王詩麗審理。

現場示威者叫喊：死差佬、委任證

根據控辯雙方承認事實，去年7⽉13⽇「光復上水」遊行由市民梁金成申請，獲警方批出不反對通知書。同年8月21日晚上，被告陳浩天在香港國際機場被捕，警方在他身上搜出八達通，其後確認該八達通曾於案發當日在港鐵大圍站使用入閘，並在上水站使用出閘。

警方其後在水泉澳邨一單位搜出眼鏡作為證物。醫療報告顯示，四名警員分別胸口及上肢等位置有觸痛及傷口，但沒有骨折。控方將傳召6名證人，辯⽅則表明將爭議案中人身份。

事發時為上水分區助理指揮官（行動）的總督察江偉峰供稱，當日遊行起步時目測約有千人，起步後龍頭遊行人士偏離原定路線，警方曾兩次發出口頭警告。遊行主辦單位於下午4時50分宣佈遊行結束，江明言警方基本上不容許未經批准的集結。他在盤問下稱當時有示威者叫喊「死差佬」，「話我哋打壓佢」，但沒有示威者叫他出示委任證。

案發時駐守屯門反黑組、報稱遇襲的警署警長陳國深供稱，當日他身穿便衣在上水站B2出口執勤。約下午5時15分，他聽到上水廣場附近有人叫囂，故通知隊員準備穿上防暴裝備，並召喚載有裝備的警車到場候命。5分鐘後，通訊機顯示「Hard Order」，他隨即指示同袍穿上全副裝備。由於他的裝備放在上水中心另一架車上，故他駕駛一輛私家車前往上水中心，下車後與另外三名同事換裝及戴頭盔。

受襲警：頭盔少少移位甩一甩咁

陳續指，其間兩名同僚曾截停搜查兩名「眼神閃縮」示威人士，當時開始有人圍觀，有人叫喊「放人、放人」、「委任證」等。他們其後放走兩人，但圍觀人數越來越多，故他們欲到火車站會合同事。陳形容現場人士情緒高漲，「想搞事、挑戰我哋」。由於人群持續叫囂，令他覺得危險，「如果唔撤退，相信情況會惡化，相信之後會俾人襲擊」。

陳與另外3名警員及後向上水站方面離去，其間突然有人「好大力拍我頭盔度」，導致其「頭盔少少移位，甩一甩咁」。他即時轉身向後望，見到一個男子縮手並後退。該男子戴眼鏡及黑色口罩，身穿黑色短袖Ｔ恤，「膚色都幾白，男人嚟講」。

他續指，該男子縮後時「kick一kick 」，故他留意到該男子穿著綠色褲。在該男子退後期間，圍觀市民打開開傘，「幾秒內就係遮陣中消失咗」，不知該白淨男子去向。

陳又稱當時4人繼續被包圍，他遂指示同袍上花槽，「地勢高啲，防衞好啲」，但仍繼續被掟竹枝及安全帽等物，亦有人用可樂淋潑他們。陳其後到那打素醫院驗傷，證實右胸及右腕有觸痛，雙膝有傷。審訊下午繼續。

【案件編號：WKCC1750/20】

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