疫情速遞︱今起徵用青衣華逸酒店 供入境人士等檢測結果 昨無源頭不明個案 （附個案搜尋器）

《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。本港第三波疫情分析請到此觀看。

本港武漢肺炎疫情反覆，昨日（18日）錄得4宗確診個案，2宗本地確診個案當中，1宗為帝苑酒店員工，另1宗本地個案則為國寶之家員工，意味着本港連續兩日未有任何無源頭確診個案。

另外，衞生署早前租用荃灣帝盛酒店供抵港人士等候檢測結果。合約昨日完結，並於今日起租用青衣華逸酒店作為等候檢測結果中心。然而酒店本屬青衣藍澄灣之內，因為未有向區議會及居民作諮詢，引起居民不滿，並在家中的窗貼上反對標語。

而衞生署早前於4區設立的臨時檢測中心，最後一個營運的油尖旺檢測中心，昨日亦完成計劃關閉。4間臨時檢測中心，合共為16,802人完成取樣，然而昨日有指，有人曾於油尖旺檢測中心留下樣本，但未有提供電話號碼以作通知檢測結果，署方承認事件，但僅表示會作出檢討，以便在將來改善。

本港疫情

●確診（截至10月18日14:00）

5,241宗（40日大至100歲）、4隻狗、6隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

105宗（39歲至95歲）及1隻寵物狗

●出院個案

4,963宗（包括確診及疑似患者）

●住院個案

125名確診者仍留醫，12人危殆（第1989、3496、3764、4433、4706、4833、4937、4990、5110、5152、5185、5195號個案）、5人嚴重（第1650、4100、4101、4746、4788號個案）

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

確診者所駕駛或曾乘搭的士車牌、巴士路線及時間

●第3911號個案：8月1日，車牌HF8999

●第3911號個案：8月3日，車牌CM3870

●第3911號個案：8月4日，車牌MN7894

●第4641號個案：8月19日，車牌JX5193

●第4742號個案：8月21日（日間），車牌UW3237

●第4755號個案：8月21日（夜間），車牌RY9747

●第4788號個案：8月14日（日間）、8月18日至21日（日間）、8月24日至27日（日間），車牌TS473

兩岸疫情（截至10月18日00:00）

兩岸疫情最新情況：大陸累計確診85,659宗，死亡4,634宗。台灣則累計確診531宗，7人死亡。

按此瀏覽武漢肺炎內地疫情互動圖表。

外國疫情（截至10月19日07:05）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經逼近3,985萬，全球死亡人數突破111萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過814萬宗，死亡人數逼近22萬人。印度確診人數接近750萬，位居全球第二，死亡人數超過11.4萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數突破523萬，死亡人數逼近15.4萬。俄羅斯確診人超過139萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法新社統計顯示，截至香港時間周日深夜，歐洲的武肺累計死亡個案已經超過25萬宗，英國佔逾4.3萬宗，意大利佔逾3.6萬宗、西班牙和法國各佔逾3.3萬宗、俄羅斯佔逾2.4萬宗。

意大利單日新增11,705宗確診，刷新前一日創的紀錄，迄今通報逾41萬宗確診，死亡個案增加69宗，雖比前一天多22宗，卻遠比3、4月高峯時的逾900宗少。

捷克感染率全歐洲最高，歐洲疾控中心指出，過去兩周每10萬人有828宗確診，是毗鄰德國的10倍有多。該國上周五錄得破紀錄的10萬宗新增確診個案。副總理哈弗利切克（Karel Havlíček）周日表示，會再等兩周始決定是否全面封鎖以遏止疫情。捷克上周下令酒店食肆禁止堂食，學校遙距授課、健身室、戲院關門。

布拉格周日有反封鎖示威，幾千人要求衞生部長普里米拉（Roman Prymula）下台。警方驅散示威者時雙方爆發衝突，警方施放催淚彈並發射水炮。布拉格緊急服務部門表示，9人受傷，4人要送院。警方表示近20名警員受傷。

南非衞生部長穆凱茲（Zweli Mkhize）周日宣佈他和妻子的武漢肺炎檢測都呈陽性反應，目前正在居家隔離。穆凱茲因為出現輕微病徵，而在周六接受檢測。在穆凱茲確診之前，南非政府已有多名官員染疫，礦產資源部長曼塔謝（Gwede Mantashe）、勞動部長恩克塞西（Thulas Nxesi）及貿工部長帕特爾（Ebrahim Patel）等閣員皆在6月和7月期間接連中招。

根據南非政府的最新疫情數據，全國通報的累計確診總數已經超過70萬宗，並有18,408人染疫病亡，兩項數據都是非洲各國之冠。

十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 8,147,060 (219,667)

印度 7,494,551 (114,031)

巴⻄ 5,235,344 (153,905)

俄羅斯 1,390,824 (24,039)

⻄班牙 982,723 (33,775)

阿根廷 979,119 (26,107)

哥倫比亞 952,371 (28,803)

法國 876,342 (33,325)

秘魯 865,549 (33,702)

墨⻄哥 847,108 (86,059)

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