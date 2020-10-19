疑遭警暴露宿者囚室自殺 牧師殮房認屍遭警阻撓 被要求往警署錄口供

懲教署早前公佈，今年2月在深水埗通州街公園，懷疑遭警暴的越南裔露宿者亞十，本月8日在小欖精神病治療中心還押候訊期間，於囚室內以「長褲纏頸」自殺。一直跟進事件的立法會議員邵家臻指，協助露宿者的牧師林國璋今早（19日）到殮房爲亞十認屍，到場時發現多名警員及懲教人員在場守候，並要求他往警署錄口供。邵指林過往認屍均順利進行，未曾遭如此對待。

邵指，牧師林國璋與3名越南婦女，原定今早8時45分到葵涌公眾殮房爲亞十認屍，惟有3名重案組警員和4名懲教署職員在現場等候，並對他們多番問話及記錄資料，又以「查背景」為由，要求帶走4人回警察錄口供。邵家臻表示，約9時半收到林電話求助，形容現場「好熱鬧」，又詢問是否需要尋找律師陪同錄口供。

邵家臻續指，林牧師至早上約10時半，才可進入殮房認屍，惟未知離開後會否被帶返警署查問，又引述指警方聲稱錄口供是希望了解4人與死者是甚麼關係。邵指出，過往進行認屍手續時，均會有法醫及警員在場作簡單紀錄，但過程不會造成阻礙，形容林是首次遇到如此「大陣仗」，質疑懲教署及警方部署的居心。

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