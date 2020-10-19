投石趕野鳥聲稱為抗疫 老翁認妨擾罪還柙怨好心無好報

退休老翁聲稱從電台廣播得知野鳥會帶來疫情，為防止路人接觸野鳥，自創向野鳥投石抗疫大法。今年4月，他向粉嶺公路一段隔音屏障投擲石塊，驅趕野鳥，其間被巡警發現拘捕。老翁被控一項公眾地方妨擾罪，今在粉嶺裁判法院認罪。他於庭上不滿大叫：「好心冇好報，好柴燒爛灶！」主任裁判官蘇文隆下令先替被告索取背景及心理報告，下月9日判刑，其間被告還柙看管。

被告黃仕元，身份證顯示為67歲，惟他今庭上聲稱實際年齡71歲。他向法庭解釋，現時「疫情好嚴重」，而他從電台廣播得知野鳥會帶來疫情。他為防止路人接觸到野鳥，故向隔音屏「掟」石驅趕野鳥。蘇官聞言謂：「用水淋都得嘅啫。」被告回應稱「冇水吖嘛」、「我都係等冇人先掟」，又大叫：「好心冇好報，好柴燒爛灶！」

案情指今年4月20日，警員巡邏至上水彩園邨對開一行人天橋時，發現被告在花槽內執起硬物，並向粉嶺公路隔音屏障投擲。當被告準備再投擲時，警員上前制止，其後發現被投擲物件為石塊，隨即將被告拘捕。

【案件編號：FLCC1897/20】

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