鄭麗琼轉載疑射盲印尼女記者警員資料 今認藐視法庭判緩刑

警方去年10月獲法庭頒下臨時禁制令，禁止對警察和家屬起底及滋擾。中西區區議會主席鄭麗琼今年3月在fb專頁轉載被指射盲印尼女記者的警員名字及警員編號等的帖文，並留言評論「如果這名警員是有良知的？請自首！以眼還眼」，被指藐視法庭。案件今日提訊，鄭麗琼承認控罪。法官高浩文判她入獄28日，但緩刑12個月。鄭於庭外回應判決時表示鬆一口氣，感謝法官接納其道歉，又謂案件與其他手足相比，實在微不足道。

高等法院去年10月25日頒下臨時禁制令，禁止任何人非法使用、發佈、傳遞或披露警務人員和家屬的個人資料與任何相片，以及禁止恐嚇騷擾他們。

61歲被告鄭麗琼今年3月在fb貼文，未幾遭警方以涉嫌干犯煽動意圖罪名拘捕。警方當時指稱她涉嫌違反《刑事訴訟條例》中第9及和第10條，即任何人作出、企圖作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為，包括發表煽動文字，或刊印、發布、展示或複製煽動刊物；煽動意圖包括意圖引起對香港司法的憎恨或藐視；引起或加深香港不同階層居民間的惡感和敵意；煽惑他人使用暴力等。惟鄭至今未被起訴。

代表律政司的大律師何卓衡稱，被告今年4月曾去信警務處處長，自言不知道有禁制令，惟她曾從WhatsApp對話中轉發與禁制令相關內容，質疑被告的辯解只是為了逃避責任，說法並不真誠。何又指，被告是資深從政者，在社交媒體獲多人追蹤，其案中所為會對年輕人立下壞榜樣，屬加刑因素。

代表鄭麗琼的資深大律師李柱銘求情時強調，WhatsApp轉發的網頁其實沒有完全反映起底禁令內容，又指政府和警方雖然會在網上提醒市民不要觸犯禁制令，但被告不會瀏覽相關網站。

李柱銘又謂，人每天或會至少忘記事情一次，被告確實忘記了去年曾轉發與禁令相關內容，她也承認行事前沒有考慮清楚後果。李又自言也會在WhatsApp向友人轉發一些故事或新聞，惟沒有細想內容是否真確，也不知道如何求證。李更稱某次獲友人告知，他轉發的某訊息其實是假新聞，令他自覺愚蠢。

【案件編號：HCMP1256/2020】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！