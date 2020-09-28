武漢肺炎︱土瓜灣魚檔提供不潔共用毛巾 食環首以食物業規例檢控 最高判罰1萬判監3個月

食物環境衞生署（食環署）今（19日）首次就違反《食物業規例》，向土瓜灣木廠街一間魚檔經營者提出檢控，指該店為顧客提供不潔共用毛巾，違反《食物業規例》（第132X章）（《規例》）的有關規定。這亦是食環署首次以《規例》向違例者提出檢控。

食環署晚上發稿指，今日巡查時，發現土瓜灣木廠街一間售賣魚類的持牌新鮮糧食店為顧客提供不潔共用毛巾，指該新鮮糧食店經營者違反《食物業規例》，亦是首宗違例個案。

發言人表示，根據《規例》，所有經營食物業的人士須時刻作出安排，使在業務運作中所使用或可能使用的一切物品均保持清潔，及不受有害物質沾染。發言人續指，指街巿魚檔或店舖提供共用毛巾，可能會增加病毒病傳播風險。

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籲從業員盡可能協助顧客揀選海產

食環署呼籲，街巿魚檔及新鮮糧食店不要為顧客提供共用毛巾，如有需要應考慮以即棄紙巾替代，各從業員亦應勸喻顧客不要觸摸海產，並盡可能協助顧客揀選海產等，續稱會繼續加強巡查及執法行動，確保有關人士遵照相關規例。

根據《食物業規例》，任何人士未有按規定保持物品清潔及不受有害物質沾染即屬犯罪，最高可處罰款一萬元及監禁三個月。

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