武漢肺炎︱藍澄灣居民憂苑內酒店變等候中心播毒 「就算喺房都驚」

青衣華逸酒店今日（19日）起被租用作等候檢測結果中心，經機場於下午或晚上抵港人士如未能同日取得檢測結果，將在酒店留宿等候。有藍澄灣居民稱酒店與住處距離太近，部份單位只與酒店相隔一個泳池，擔心有傳染風險。

華逸酒店位於私人屋苑藍澄灣內，毗鄰亦有另外兩間酒店。居於藍澄灣第六座、家中有兩名小朋友的伍小姐稱，住所與酒店距離太近，亦會與從酒店離開的住客共用商場、超級市場、小巴站等。「點小心呀？除非唔返學㗎啫」，又指「就算喺房都驚」。

從伍小姐家中其中一個房間窗口，可以清晰望見華逸酒店樓層的走廊。旁邊的第五座更只與酒店「一池之隔」，伍小姐稱擔心病毒可以輕易被吹入屋。她又指藍澄灣不少家庭都育有年幼小朋友，「行路有時會跌吓，摸到地下又有機會再去摸眼耳口鼻」，擔心他們更容易受感染。

同樣居於六座的梁先生亦擔心病毒會經空氣吹入屋，表示會盡量關好門窗，及去較遠的超級市場買餸。又指相信只是短期措施，認為疫情已達「尾聲」。

有藍澄灣居民在窗戶貼上「置藍澄居民生死於不顧」等抗議字句，反對與等候檢測結果中心為鄰。

酒店玻璃門貼上白色膜。約下午3時半，有人將數箱物品運入酒店。有戴上手套及透明面罩的保安人員在大門前放置數個雪糕筒。

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