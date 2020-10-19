中大生藏兩支士巴拿還柙21天 今獲判感化

網民去年11月11日發起三罷行動，示威者於各區堵路。一名中大男生被指當日管有兩支士巴拿，早前承認一項管有適合作非法用途的工具罪，還柙侯判。辯方早前求情指，男生因受社會氣氛影響，一時衝動犯案；校內名列前茅的他，本是家中脫貧希望，現因本案影響前途，冀法庭輕判。男生今被判為期18個月的感化令。

辯方引述感化、社會服務令及勞教中心等多份報告，內容均指適合於被告吳敦義（21歲），又指被告第一時間認罪，並已面對21天牢獄之苦，對事件深感後悔。案件已為被告帶來相當大的教訓，被告承諾積極貢獻社會，冀望裁判官判處非囚禁式刑罰，否則將對被告前途造成嚴重打擊。

主任裁判官蘇文隆判刑指，被告坦白承認控罪，誠心悔改，還柙期間表現良好，故判以18個月感化，又提醒被告在感化期內社交等事項均須接受監管。

案情指被告去年11月11日在上水智昌路被截查，警員在他身上搜出兩支士巴拿。辯方早前求情指，被告是一名虔誠基督徒，現於中大工程學院就讀四年級，自小品學兼優。雖然父母因疫情失業，令被告要打兩份工幫補家計，但其學業成績沒受絲毫影響。辯方又表示，被告原本是家中的脫貧希望，惟因本案留下案底，將對其工程師生涯造成負面影響。

【案件編號：FLCC890/20】

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