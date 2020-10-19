的士業界不滿政府漠視保費過高 去信運輸署倡每程加$6「保險附加費」

的士業界自前年起向政府申請加價，至今仍未獲批，業界計劃向乘客收取保險附加費。香港的士小巴商總會理事長周國強指，現時一輛的士保費逾7萬元，惟上周曾與運房局、保險業監管局等多方會談，局方仍然未能提供任何加價時間表，「咁你叫我哋點捱？」故聯同多個的士團體聯署，今日（19日）正式去信運輸署，申請加收每程6元的「保險附加費」。

前年申加價至今仍未落實

香港的士小巴商總會聯同近30個的士團體，今天正式向運輸署發聯署信，要求申請向乘客收取每程6元保險附加費。信中指出，現時保險費用加幅比通脹更高，惟各的士團體自6月份起，已與運房局、保險業監管局等商討的士保險事宜，仍然了無寸進，保監局亦沒有協助之力，令業界大感失望。

業界指，加上的士自2018年起已申請加價，至今仍未有落實日期。為維持經營成本的平衡，故提出是次申請。

香港的士小巴商總會理事長周國強向《蘋果》指，近年大量包攬訴訟個案出現，令的士保費大幅飆升，連計投保、墊底費等，「一發生意外就要7萬幾蚊，咁我哋點捱呀？」他指，現時生意額最多只回復到以往的七至八成，「如果生意又差，我仲要補貼，我真係搞唔掂」。

保監局會上建議：控制吓啲司機盡量唔好撞車

周表示，上周曾與運房局、運輸署、保監局多方會談，商討有關的士保費事宜，「淨係話警方會願意拉包攬訴訟，但問心講，其實你應承拉又點，我都已經俾人加咗（價）」。他批評，會上各方均未有實質幫助業界。

業界曾向運房局問及會否有加價時間表，局方表明「無時間表」；保監局在會議上態度離地，「話叫我哋控制吓啲司機盡量唔好撞車」。業界自前年起申請加價，惟運輸署以「拖字訣」處理，「一直都係『我知你辛苦，幫緊你、幫緊你』」。周坦言，是次申請是因政府造成，「係政府逼到人要咁樣做」。

被問到會否擔心「一加一減」影響生意，周大嘆指「無辦法」，「收入無增加，又何來有質素嘅司機呢？」又認為市民能體諒業界處境，「保險業加價，擺返喺市民身上，我覺得市民唔會鬧喎，又唔係我賺走咗嗰嚿錢」。他指，對今次申請有信心。

工會稱保費問題一直未有監管

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠亦指，的士保費的確相當昂貴，令車主、司機亦非常不滿，尤以司機為甚，或令按金、墊底費增加，「我哋做司機嘅都會驚，羊毛出自羊身上，唔多唔少要喺我哋度加返，對司機都不利。」

杜燊棠質疑，保費問題一直未有人監管，「保費貴根本政府係要睇住、要應對，唔能夠話做個縮頭（烏龜）咁樣，唔出聲嘅」。他續指，即使運輸署不批准是次申請，亦需向業界交代加價詳情，「不論車主又好，司機又好，都好迷惘，究竟係點樣做法。」

早於2018年9月，市區、新界及大嶼山的士業界已向運輸署提交加價申請，當中建議市區的士的落旗價由24元加至30元。至今年6月，香港的士小巴商總會再次提出加價方案，並經會員投票後，計劃申請市區的士落旗價加8元、即為32元，惟經政府游說後放棄方案。

周國強曾指，運輸署曾承諾業界，放棄新方案後將正視其舊有加價申請，惟未有下文。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！