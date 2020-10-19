國安法被告申人身保護令被拒須付堂費 政府索懲罰性訟費今遭駁回

男子唐英傑今年7.1駕駛插有「光復香港時代革命」旗幟的電單車，涉在灣仔撞向警察，被控港區國安法的煽動分裂國家和恐怖活動罪。他提堂後一直還柙，早前向高等法院申請保釋及人身保護令皆失敗，須向政府支付訟費。唐以高院欠缺所需權力、案件涉及公眾利益、以及經濟能力等理由，向高院申請改為不作訟費命令。高院今聆訊後駁回他的申請，但同時亦駁回律政司要求唐支付懲罰性訟費的要求。

國安法指定法官周家明和李運騰於8月21日頒下判詞，駁回唐英傑的人身保護令申請，並下令唐向政府支付訟費。李官其後再駁回唐的保釋申請。

指申請涉及公眾利益 釐清保釋法律問題

唐英傑今沒有到庭，其代表大律師黃瑞紅陳詞指，今次人身保護令申請衍生自刑事事宜，根據法例，原訟庭應無權作出訟費命令。雖然高院過往曾在同類案件中作過訟費命令，但當時並沒有人提出權限問題。

黃又透露，唐的經濟能力有限，在申請人身保護令開庭前一天才獲批法援，要自行承擔較早階段的律師費，而其律師也只是象徵式收費，故希望法庭行使酌情權，容許唐毋須向政府支付訟費。此外，黃指今次人身保護令申請涉及公眾利益，釐清了保釋法律問題。

政府要求頒令被告支付懲罰性訟費

政府則要求唐支付懲罰性訟費。代表政府一方的資深大律師孫靖乾表示，唐即使獲提醒後，仍堅持就同一事項提出不同申請，且不只要求單方聆訊，而是雙方參與，認為法庭可藉懲罰性訟費命令，表達不認同這種訴訟行為。孫又認為原訟庭有權就同類人身保護令案件作出訟費命令，過往亦沿用此做法，上訴庭亦不曾質疑。

法官周家明和李運騰聽罷陳詞後，駁回雙方申請，維持唐英傑須向政府支付非懲罰性訟費的命令，裁決理由稍後頒佈。

【案件編號：HCAL1601/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！