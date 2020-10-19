內地漢先後造訪劉鑾雄李澤楷大宅 欲攞錢兼求職 今判囚20個月

內地漢去年9月先後闖入華人置業前主席「大劉」劉鑾雄及電訊盈科主席「小小超」李澤楷名下大宅，聲稱要攞錢及求職，最終遭警方拘捕。他在警誡下聲稱知道大劉既富有又慷慨，更自揭曾四度來港，每次均尋訪富豪住宅，包括「賭王」何鴻燊四太梁安琪及女兒何超蓮、何超盈的住所。涉案內地漢今承認兩項企圖入屋犯法罪，法官念在他患有精神分裂症，而且案中沒有財物損失，判他入獄20個月。

持雙程證來港的被告張明通（31歲）今在區域法院承認於今年9月16日及21日犯案。辯方求情指，被告當時僅在涉案大宅門外逗留，並沒進入大宅範圍，冀法庭念在他有精神問題，予以輕判。

法官杜大衞判刑時指，被告從內地來港犯案，而且專門以富豪為目標，有加刑因素。不過，根據被告的精神科報告顯示，他曾在內地接受精神科治療，及後因病情好轉，來港前已停藥；惟小欖精神科醫生診斷後，認為被告患有精神分裂症，有幻聽及幻覺等症狀。另外，被告於案發時並無特別舉動，僅坐在涉案大宅門前，而且案中沒財物被竊或損壞，故判被告入獄20個月。

案情透露，去年9月16日晚上，被告爬進劉鑾雄名下位於跑馬地高士美道大宅，保安發現後報警處理。被告在警誡下稱因為沒有錢，故打算前往拿錢。被告在錄影會面中稱，知道劉既富有又慷慨。他之前曾到訪上址，但被逐出，於是今次選擇爬牆進入。

同月21日清晨，被告攜帶背包，坐在李澤楷名下位於石澳大浪灣道的大宅正門門階上，並向保安聲稱來找「老細」求職，保安於是報警。被告在警誡下聲稱到大宅「攞錢」，但李的家傭對他說英文，他聽不懂，於是坐在門前階梯上。

被告在其後的錄影會面中透露，他曾四度來港，並從社交媒體得悉香港富豪的住址。他早前來港時曾嘗試尋訪劉，又曾前往「四太」梁安琪的住所，但遭警方截獲。其後他再嘗試尋訪何超蓮及何超盈的住所，但再遭警方截獲。

【案件編號：DCCC929/20】

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