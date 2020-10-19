延任議會︱「隱形人」潘兆平連任 建制派包攬公務員委員會正副主席

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今召開會議，繼續副主席選舉。民主派提名10人參戰，對撼勞工界潘兆平，結果潘以25票擊敗11票的譚文豪，當選委員會副主席。

委員會主席一職於上周四（15日）的首次會議中已塵埃落定，由工聯會郭偉強以25票，擊敗2票的民主黨許智峯當選。委員會今日繼續副主席選舉，共有37名議員出席。民主派提名10人參戰，包括張超雄、譚文豪、葉建源等人，建制派則派出代表勞工界潘兆平參選。

民主派議員主力投票予5號候選人譚文豪。點票期間，每當職員宣佈5號得票，民主派一眾議員高呼「五大訴求」。民建聯何俊賢一度回應：「好驚呀！咁樣抗爭！」37張選票中有1張廢票，宣佈時民主派議員大喊「12號」，象徵「12送中港人」。

最終潘兆平以25票擊敗11票的譚文豪當選。潘兆平為勞工界立法會議員，是港九勞工社團聯會、即勞聯的代表，由2012年起擔任立法會議員，曾被戲稱為立法會「隱形人」。

葛珮帆促討論立法禁辱公職人員

會議由主席郭偉強繼續主持，討論未來會期可新增的討論事項。民建聯葛珮帆率先提議討論立法禁止侮辱公職人員，一度惹起民主派議員爭議。民主黨鄺俊宇認為，公務員事務有許多重要議題，「你即刻就提呢一項，唔使呀嘛？」郭偉強則指，議員只可提出自己想討論的議程，不可質疑其他議員之建議。

早前公務員事務局宣佈，於今年7.1後受聘之公務員，必須宣誓或簽署聲明，表明自己擁護《基本法》及效忠香港特區政府。民主黨林卓廷指，公務員事務局局長聶德權應到立法會交代事件。工黨張超雄則指，聲明中應加入「效忠香港人」，「公務員又叫公僕，即係公眾嘅僕人」，亦應研究立法禁止公職人員侮辱市民。

公務員政治中立問題亦備受關注。教育界葉建源建議公務員事務局交代，如何確保公務員工餘時的言論自由。議會陣線毛孟靜則關注香港電台情況，認為香港電台中亦有不少公務員，當局應釐清如何保障港台的編輯自主。

公務員及資助機構員工事務委員會下次會議將於11月16日舉行。

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