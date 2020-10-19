【本報訊】傳染病專家警告本港今冬或迎來武漢肺炎及流感病毒的雙重夾擊，市民紛紛提早接種流感疫苗。本報向多間私院查詢，部份表示流感疫苗已缺貨，尚有小量存貨的私院及私家診所亦暫停接受新預約。有傳染病專科醫生估計，疫苗需求下月才見頂，希望訂購大量疫苗的政府與藥廠及私醫協調，令更多市民能接種疫苗。

本報以顧客身份致電多間私院查詢，其中聖德肋撒及仁安醫院表示流感疫苗已缺貨，藥廠尚未通知下周能否來貨。尚有流感疫苗的私院均表示暫不接受預約，只接受即場求醫注射。接種價錢則與去年相若，如寶血醫院約460元；港怡醫院按不同時段，收費由400多元至近千元，「如果今晚（星期日）8點後睇，醫生費、疫苗費同姑娘注射費，夾埋（約）960元。」

家庭醫生林永和稱，按去年需求，他今年訂了2,000針流感疫苗，首批500針已於一周內全數接種，剩下小部份預留給去年曾接種的病人。他指，未清楚下批疫苗到貨日期及數量，暫不接受新預約，「除非真係有針擺到入診所雪櫃」。他稱，以往市民10月底才開始接種，今年卻提早大半個月已迎來需求高峯，擔心供不應求。

醫生︰政府宜與私醫協調

兒科專科醫生劉成志指，診所雖仍有流感針，但周末已接種了30至40針，反映今年特別多人接種疫苗。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，內地最近一針難求，「不少港人擔心隨時連香港都冇針打」，故一窩蜂提前打針，「甚至有老人家唔等資助計劃開始，堅持要提早打到」。他留意到部份私家診所已缺貨，市民轉到私院打針，所以連私院也提早缺貨。

衞生署因應本年度政府防疫注射計劃及季節性流感疫苗學校外展計劃，已採購87.8萬針流感疫苗，曾祈殷指政府以往均有大量疫苗剩餘，希望政府能與藥廠及私醫協調，讓更多市民能夠接種，「如果政府唔想讓針畀私家醫生，應該加強宣傳防疫注射計劃，等更多人有機會接種。」

醫管局昨公佈，本周四起分階段在各公院及門診診所為合資格人士接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗。醫管局總感染控制主任賴偉文指出，現時在專科及普通科門診定期覆診而符合資格的病人，如覆診日期訂於政府防疫注射計劃期間，可按原定覆診日期到診所接種疫苗，如覆診日期在注射計劃期間以外，則可在這段期間內到所屬診所或致電所屬診所安排接種。

賴續稱，武肺疫情下，公院需應對有關病人的住院需求壓力，如同時有大量流感病人入院，公院將不勝負荷，並引述外國研究指，同時感染流感及武肺，病情會較嚴重，死亡率亦相對高，呼籲市民應盡早接種流感疫苗。