市建局每呎$1.7萬收購啟德道沙浦道單位 自住業主可揀煥然壹居「樓換樓」

市區重建局九龍城啟德道／沙浦道發展計劃去年2月展開，市建局今天向受影響的合資格物業業主發出收購建議，價格為實用面積每平方呎$17,698，價格假定為同區7年樓齡的假設單位呎價，該呎價由市建局經公開抽籤委託7間獨立顧問公司於10月9日進行評估，測量師選擇及比較過去6個月在項目所屬的「龍城」區及附近地區內，物業特點及交通方便程度與是次項目類近的物業成交個案。

市建局會以在原址興建的新項目「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給住宅自住業主現金補償及特惠金以外的選擇。計劃合共涉及約460個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購建議。當收購手續完成後，市建局會為合資格租客提供特惠津貼，及為合資格住宅租客提供安置。

項目預期在2030／2031年完成

該項目地盤總面積約6,110平方米，規劃將興建一個約1,000平方米分層地下廣場供公眾享用，並會連接政府的行人隧道至啟德新發展區，銜接新舊社區，以提高地區的可達性及連接性。項目亦會興建地下公眾停車場，以紓緩區內泊位不足。

項目預期在2030／2031年完成。市建局初步建議在項目內提供約40,140平方米的住宅樓面面積，及約8,030平方米作商業或零售用途，還有約800平方米作政府 、機構及社區設施之用。現時在受影響範圍內經營泰國餐館及歷史悠久食肆的地舖，可優先租用新項目內的店舖，涵蓋為泰國社群及潮州社群提供服務的地區組織或機構。

市建局將舉行簡介會向受影響的業主、住戶和商戶解釋收購、特惠津貼及安置準則及特別安排。

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