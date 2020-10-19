黎智英辦公室遭國安處突擊搜查 涉事公司入稟告警方促歸還文件禁查看

警方上周突擊搜查壹傳媒創辦人黎智英名下位於觀塘創紀之城的辦公室，並在律師不在場的情況下打開夾萬及撿走大批文件。涉事公司今入稟高等法院，要求法庭頒令警方歸還受法律專業保密權保護、以及警方無權撿取的材料，同時禁止警方在公司不知情下查看相關材料，並就如何檢查被撿取的材料尋求法庭指示。

原告力高顧問有限公司，被告為警務處處長。原告在入稟狀中尋求法庭頒令，要求被告歸還受法律專業保密權保護、以及不受手令或其他法律範圍規管的材料，亦要求法庭頒下禁制令，禁止被告在未經原告同意下查看上述材料。原告亦就如何檢查和裁斷相關材料，尋求法庭指示。

警方國安處上周五早上派出14名便衣探員，手持搜查令到涉事辦公室進行搜查，至中午時分離開。探員在律師不在場下已開始搜查，並打開一個夾萬及帶走證物，惟未有拘捕任何人。

【案件編號：HCMP1798/20】

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